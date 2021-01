Michelin, nuovo brevetto per la retromarcia su tutte le moto

Michelin ha registrato un brevetto che permetterebbe di integrare un sistema di retromarcia su qualunque tipo di moto, grazie all’installazione di un piccolo motore elettrico sulla ruota posteriore.

Tutti i motociclisti vivono questo tipo di situazione almeno una volta: spostare la moto indietro, magari su una strada in leggera pendenza, può essere molto faticoso anche se la moto pesa poco. Ad oggi, le uniche moto che dispongono della retromarcia sono le Goldwing e Harley-Davidson più imponenti, oltre ad alcune moto elettriche, ma presto tutto ciò potrebbe cambiare.

Michelin ha pensato a un sistema molto intelligente e facilmente installabile: si tratta di un sistema completamente indipendente dal resto della moto, fissato al forcellone posteriore quasi fosse un parafango o un portatarga. Non sarà quindi necessario andare ad aprire il cambio per aggiungere una marcia o modificare il motore esistente, perché sarà sufficiente installare questo piccolo motore elettrico dotato di 2 o 3 rotori che si appoggiano sulla gomma e la girano nella direzione richiesta. In fase di marcia i rotori si ritraggono, permettendo la libera rotazione della gomma. Il tutto è alimentato da una batteria al litio dedicata, per cui non ci sarà bisogno di fare collegamenti fino alla batteria della moto.

Il brevetto afferma che il sistema può essere utilizzato anche per muovere la moto in avanti a motore spento, alla velocità di 1 km/h e su salite fino a un massimo di 10% di pendenza: una funzione che potrebbe tornare utile a tanti motociclisti.

Abbiamo solo un dubbio in merito a questo intelligente sistema: l’estetica. Spesso e volentieri, parafanghi e portatarga originali sono tra i primi pezzi che vengono sostituiti su una moto, mentre in questo caso si andrebbe ad aggiungere un elemento in piena vista sulla ruota posteriore. Bisognerà fare una scelta tra estetica e funzionalità, ma senza dubbio questo sistema di Michelin sarà molto apprezzato dai motociclisti più leggeri.