Migliori monopattini elettrici | maggio 2020

Per l’Italia è arrivato il momento di ripartire in tutti i sensi e quale modo migliore per riprendere a spostarsi, se non quello di farlo ecosostenibilmente? Sarà questo uno dei motivi che avrà spinto il Presidente del Consiglio ad introdurre, nell’ormai famoso Decreto Rilancio, un bonus fino a 500€ per tutti coloro i quali vorranno abbracciare la causa ambientale e contribuire, nel proprio piccolo, a rendere il nostro pianeta post-quarantena un luogo più vivibile e godibile per noi e le future generazioni.

A chi è dedicato il bonus

Il bonus, pari ad uno sconto del 60% sulla spesa sostenuta, fino ad un massimo di 500€, è richiedibile da tutti coloro i quali tra il 4 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020 avranno acquistato o procederanno all’acquisto “di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini elettrici e monowheel”. Così recita il testo del decreto, specificando che il buono potrà essere utilizzato una sola volta e solo dai residenti maggiorenni di Comuni con una popolazione superiore a 50000 abitanti. Non sono però previsti limiti derivanti dal reddito.

Grazie a tale incentivo statale, anche i più scettici potranno finalmente pensare seriamente al percorso casa-ufficio come un’azione quotidiana in cui lo spostamento è un momento per osservare il mondo in modo divertente, ponendo fine allo stress provocato dalle lunghe code nel traffico e dalla ricerca di un parcheggio non sempre vicino alla destinazione. Se sceglierete di acquistare un monopattino elettrico farete un investimento che, a fronte di una manutenzione a dir poco minima – a patto di acquistare prodotti importanti sul mercato, come quelli che tra poco vi consiglieremo – vi consentirà di ottenere un guadagno importante in termini economici e di salute. Volendo anche tralasciare il risparmio conseguente al non doversi spostare in automobile, dopo tutta la tensione accumulata in questi mesi, ritornare alle vecchie scocciature cittadine non sembra poi una prospettiva così allettante, vero? Scoprite dunque con noi, quale monopattino elettrico fa al caso vostro e, dopo averlo acquistato, preparatevi a godere di una nuova vita!

I migliori monopattini elettrici

Xiaomi Mi M365 PRO

Partiamo subito forte con quello che è sicuramente uno tra i monopattini elettrici più interessanti disponibili sul mercato. Xiaomi Mi M365 PRO è la versione rivisitata e migliorata dello Xiaomi Mi M365: offre un’autonomia di 45 km, un ottimo sistema frenante con recupero dell’energia in frenata ed un display digitale che ci consente di tenere sott’occhio, senza particolari distrazioni, tutte quelle informazioni di cui abbiamo bisogno alla guida. Il motore raggiunge i 600 Watt e il pacco batterie, maggiorato rispetto al modello non “PRO”, si ricarica in una notte, ossia 8 ore e mezza. La velocità massima (limite di legge) di 25 km/h viene raggiunta con estrema facilità e, con un peso di circa 14 kg unito ad un manubrio alto ed una pedana larga, è sicuramente uno dei monopattini elettrici leggeri migliori in termini di confort generale e guidabilità. Tramite l’applicazione è inoltre possibile aggiornare il software interno e regolare vari parametri come il Cruise Control. Insomma, si tratta di un prodotto davvero completo sotto ogni punto di vista. ad un prezzo allettante e spesso ulteriormente scontato.

» Clicca qui per acquistare Xiaomi Mi M365 PRO

Xiaomi Mi M365

Il fratello minore dello Xiaomi Mi M365 PRO, merita un posto tra i migliori monopattini elettrici attualmente acquistabili. Rispetto al modello PRO l’autonomia scende di 15 km, attestandosi su un massimo di 30 km percorribili con una ricarica della durata di 5 ore e mezza. Non è presente il display digitale e la pedana d’appoggio è ovviamente leggermente più stretta, ma tolte queste piccole differenze, il modello M365 è comunque una valida scelta per chi pratica strade a bassa pendenza o non deve percorrere tanti chilometri e non ha quindi bisogno di spendere i 100€ in più necessari all’acquisto della versione “PRO”. Sono infatti presenti tutti i sistemi tecnologici citati per il modello di punta, dal recupero dell’energia in frenata al Cruise Control, passando per l’ABS e lo sblocco tramite password. Inoltre, il peso di circa 12 kg lo rende, una volta piegato, ancora più comodo da sollevare, trasportare ed eventualmente riporre in un angolo.

» Clicca qui per acquistare Xiaomi Mi M365 PRO

Segway Ninebot MAX G30

Segway non ha bisogno di presentazioni, è l’azienda che meglio rappresenta la mobilità elettrica in città, con una varietà di prodotti e soprattutto una qualità, così elevata, da renderli quasi iconici e punto di riferimento per tutte le altre aziende. Tra i nostri consigli per gli acquisti, non poteva quindi mancare il Segway Ninebot Max G30. Si tratta di un monopattino elettrico costoso, ma che in cambio offre tutto ciò che ci si può aspettare da un prodotto che si candida ad essere il migliore della categoria. La velocità massima è, come sempre per quanto riguarda i monopattini elettrici più prestanti, limitata per legge a 25 km/h e l’autonomia di ben 65 km è ottenibile con una ricarica che si completa in sole 6 ore. Il confort e la precisione di guida sono garantiti grazie alla presenza di pneumatici da 10” tubeless, ammortizzati. In un solo colpo risolviamo il problema delle forature e grazie allo strato gelatinoso integrato nelle ruote, otteniamo uno smorzamento delle asperità stradali ancora maggiore. Il doppio sistema frenante dotato di ABS è sia elettrico sia meccanico per garantire la massima sicurezza in ogni situazione. Ogni componente, dal telaio in alluminio, al sistema di “smart battery management” è studiato per ridurre al minimo gli sprechi energetici. Non mancano poi le classiche luci anteriori e posteriori e un display a colori dal quale controllare tutte le funzioni che il MAX G30 ci mette a disposizione. Il peso, di circa 19 kg, è purtroppo un compromesso da accettare, ma è un dato che, a fronte di cotanta scheda tecnica, può passare tranquillamente in secondo piano.

» Clicca qui per acquistare Segway Ninebot MAX G30

Segway Ninebot ES2

Il rapporto qualità prezzo del Segway Ninebot ES2 è sicuramente il punto di forza di questo monopattino elettrico estremamente versatile. Lo definiamo “versatile” perché viene venduto (spesso con forti sconti già in partenza) con una batteria ricaricabile in circa 3 ore e mezza che offre un’autonomia di 25 km ma, in seguito ad una semplice operazione, è possibile aggiungere un’ulteriore pacco batterie che estende l’autonomia del prodotto fino a 45 km. In pratica, senza dover ricorrere a particolari modifiche, potrete adattare la configurazione e il peso – che si ferma a 12,5 kg usando una sola batteria – del Ninebot ES2 a seconda delle vostre esigenze. Le ruote ammortizzate sono larghe, stabili e frenate da un doppio sistema che include un freno elettrico all’anteriore e uno meccanico al posteriore. Ovviamente non mancano ABS, Cruise Control, un sistema di illuminazione anteriore e posteriore e un display digitale per tener sotto controllo tutti i parametri fondamentali. Una caratteristica futile presentata da questo monopattino elettrico è il sistema di illuminazione personalizzabile: carino e scenografico, vi consentirà di non passare inosservati tra le vie della città.

» Clicca qui per acquistare Segway Ninebot ES2

Revoe Tech Street Motion

Revoe è un marchio relativamente giovane che punta alla vendita di svariati prodotti destinati alla mobilità elettrica. Grazie alla medio-alta qualità delle sue proposte, in relazione a prezzi davvero interessanti, è riuscita ritagliarsi una fetta di mercato nel mondo dei monopattini elettrici; un mondo sempre più difficile e affollato dal quale è difficile emergere se non si hanno le carte giuste per farlo. Revoe Tech Street Motion è un monopattino elettrico che bada al sodo e che, per un prezzo di circa 200€, presenta caratteristiche di tutto rispetto. Il pacco batterie Samsung eroga 250 Watt consentendo una velocità di punta di 16 km/h ed un autonomia massima di percorrenza di 15 km ottenibile con una ricarica da 3 ore. È piccolo, pratico, facilmente piegabile e pesa solo 9,5 Kg. Completano la scheda tecnica il display LCD centrale, l’illuminazione a LED anteriore e posteriore, pneumatici senza camere d’aria per evitare forature e un ammortizzatore anteriore per rendere la guida più sicura e piacevole. Come avrete capito, si tratta di un prodotto destinato a chi deve percorrere brevi tratti cittadini e non incontra particolari pendenze. Se consideriamo la sua leggerezza e velocità di ricarica, unita ad un prezzo relativamente basso, questa potrebbe essere la soluzione adatta per chi ha la fortuna di non dover effettuare spostamenti particolarmente lunghi per raggiungere il luogo di lavoro.

» Clicca qui per acquistare Segway Ninebot ES2

GeekMe Monopattino Elettrico con sedile

Chi dice che un monopattino elettrico debba essere usato per forza stando in piedi? GeekMe offre una soluzione per tutti quelli che preferirebbero avere un appoggio confortevole durante gli spostamenti quotidiani inserendo nel proprio catalogo un monopattino elettrico dotato di sedile. Si tratta a tutti gli effetti di un prodotto simile a quelli visti in precedenza, la caratteristica che però lo contraddistingue è appunto la presenza di un sedile, all’occorrenza removibile, che vi donerà un’ulteriore nuova esperienza nel campo degli spostamenti cittadini. Senza seggiolino, pesa circa 12 kg e si ripiega in 3 secondi, consentendoci di utilizzarlo come un normalissimo monopattino elettrico. La velocità raggiunta infatti è sempre di 25 km/h con una percorrenza massima di 20 km ottenibile con un tempo di ricarica di 3-4 ore. Le ruote sono prive di camera d’aria, sono presenti le luci anteriori e posteriori, il Cruise Control e un display LCD che ci indicherà i classici dati in merito alla velocità, carica della batteria e simili.

» Clicca qui per acquistare GeekMe Monopattino Elettrico con sedile

Monopattino elettrico per bambini: Razor Power Core E100

Vi lasciamo con un ultimo prodotto che potrebbe fare al caso vostro. Infatti, dopo aver acquistato uno dei monopattini elettrici sopra consigliati, i vostri eventuali bambini vorranno farci un giro, ma come avrete intuito, monopattini del genere non sono certo adatti a minori di 14 anni. Cosa offre il mercato di sicuro ed affidabile per consentire ai più piccoli di seguirvi a velocità moderate e divertirsi assieme a voi? La risposta è Razor Power Core E100. Certo, ci sono tanti prodotti in questa categoria, ma non tutti offrono la qualità, la sicurezza e quindi la serenità, che potrà offrirvi un monopattino elettrico del genere quando vedrete vostro figlio utilizzarlo. La velocità massima raggiunta è di 18 km/h (mica male!) e l’autonomia dichiarata è di 40 minuti con un uso continuo. Sono stati adottati accorgimenti come l’introduzione di una pedana antiscivolo ampia che supporto un peso massimo di 55 kg e l’adozione di una ruota posteriore più piccola rispetto all’anteriore per aumentare la maneggevolezza. Il prodotto anche se non ripiegabile, è facilmente trasportabile dato che non supera i 12 kg.

» Clicca qui per acquistare Razor Power Core E100