La rivoluzione della mobilità dolce, guidata dalla crescente popolarità delle biciclette tradizionali e soprattutto delle e-bike, ha ridisegnato il volto delle nostre città. Questi mezzi rappresentano una soluzione ecologica, salutare e agile per sfuggire al traffico. Parallelamente all'aumento della loro diffusione e delle prestazioni, la sicurezza del ciclista è diventata un tema centrale e non più trascurabile.

Indossare un casco di qualità non è soltanto un'accortezza, ma una scelta di responsabilità fondamentale per proteggere la propria incolumità. Questa guida è pensata per orientarvi nella scelta del casco perfetto per le vostre esigenze, che siate ciclisti urbani o amanti delle lunghe escursioni con la vostra bici a pedalata assistita.

Kask Mojito Il più esclusivo l Kask Mojito rappresenta l'evoluzione di un'icona nel mondo del ciclismo, un casco progettato per il ciclista adulto che non accetta compromessi Leggerezza estrema; calzata e regolazione superiore; costruzione di qualità Prezzo da top di gamma € 150.97 su Amazon

Il Kask Mojito, evoluzione di una vera e propria icona nel mondo del ciclismo, si presenta come la scelta definitiva per il ciclista adulto che non accetta alcun compromesso tra comfort, stile e sicurezza. Con un peso piuma di soli 230 grammi (in taglia M), questo casco si fa quasi dimenticare una volta indossato, ma la sua eccezionale leggerezza è solo l'inizio di una lunga lista di pregi. Il comfort, infatti, raggiunge livelli superlativi grazie al rivoluzionario sistema di regolazione Octo Fit, che permette una micro-regolazione precisa sia in verticale che in orizzontale, adattandosi a ogni forma del capo per una calzata stabile e priva di punti di pressione, rendendolo ideale per le lunghe uscite e le competizioni più estreme.

Giro Agilis MIPS Il più tech Casco con sistema Roc Loc 5.5 MIPS regolabile; tecnologia MIPS per protezione dalle forze rotazionali; dal peso di soli 280 g Tecnologico; leggero; performante Costoso € 94.99 su Amazon

Il cuore del sistema è l'innovativo e regolabile sistema Roc Loc 5.5 MIPS. Questa non è una semplice rotella, ma una struttura complessa che permette di personalizzare la calzata su tre assi: la tensione micrometrica attorno alla circonferenza per una presa sicura, la posizione verticale per un perfetto appoggio sulla nuca e il bilanciamento della pressione per un comfort che dura tutto il giorno. All'interno di questo sistema è perfettamente integrata la tecnologia MIPS, un piano di scorrimento a basso attrito progettato per fornire una protezione superiore dalle forze rotazionali che si generano negli impatti angolari, i più comuni nel ciclismo. Questa integrazione geniale assicura che il livello di sicurezza più avanzato non comprometta minimamente il comfort o l'efficacia della ventilazione.

PANK Casco Bici Il più luminoso Casco Pank è un casco ultraleggero (250g) per adulti e ragazzi, sicuro con luce LED e cinghia riflettente. Luce LED ben visibile, Due colori disponibili Taglia unica € 54.99 su Amazon

Il casco Pank è la risposta ideale per chi vive la bicicletta nella quotidianità, dal pendolarismo urbano alle rilassanti passeggiate nel tempo libero. Progettato per un pubblico vasto, che include adulti e ragazzi, questo casco unisce un design moderno a soluzioni tecniche intelligenti pensate per massimizzare la sicurezza attiva e passiva in ogni situazione. La caratteristica distintiva del casco Pank è la sua eccezionale attenzione alla visibilità, un fattore cruciale nel traffico cittadino. Sul retro è integrata una luce a LED, facilmente attivabile, che garantisce di essere sempre ben visibili agli automobilisti, specialmente durante le ore serali, all'alba o in condizioni di scarsa illuminazione.

Shinmax Casco Bici Il più scelto Il casco Shinmax per monopattini elettrici è pratico, sicuro e confortevole con visiera magnetica e luce LED. Tanti colori, Prezzo Nulla da segnalare € 40.84 su Amazon

Il casco Shinmax è stato progettato specificamente per il mondo della micromobilità elettrica, offrendo una soluzione completa per chi utilizza quotidianamente il monopattino e cerca un accessorio che sia al tempo stesso pratico, sicuro e confortevole. Pensato per affrontare le sfide della giungla urbana, questo casco va oltre la semplice protezione, integrando funzionalità intelligenti che migliorano concretamente l'esperienza di guida. Il suo elemento più distintivo è senza dubbio l'innovativa visiera magnetica, un vero e proprio scudo protettivo per il viso

Favoto Il più economico Questo casco da bici è costruito con materiale EPS di qualità tramite un processo di stampaggio integrato, che lo rende rigido e resistente. Estremamente leggero, Ventilazione efficace, Sicurezza certificata e materiali robusti Gamma di taglie limitata, Specifiche limitate per uso ciclistico particolare € 25.49 su Amazon

Il casco da bici Favoto è stato progettato per offrire una protezione affidabile, un comfort duraturo e una grande versatilità al ciclista di tutti i giorni, rappresentando una scelta eccellente per chi cerca sicurezza e qualità costruttiva. La sua solidità è il risultato di una progettazione attenta e dell'uso di materiali performanti, pensati per garantire la massima tranquillità in ogni situazione.

Il cuore della sua sicurezza risiede nella sua avanzata metodologia costruttiva. Questo casco è infatti costruito con materiale EPS (polistirene espanso sinterizzato) di alta qualità tramite un processo di stampaggio integrato, conosciuto anche come tecnologia In-Mold.

Meteor Il più avventuroso Il casco da ciclismo MARVEN della marca METEOR è progettato per garantire la massima sicurezza e comfort. Realizzato con materiali di alta qualità. Sicurezza e visibilità, Comfort e igiene, Accessori pratici Tecnologia costruttiva Out-mold, Dettagli misura assenti, Peso non specificato € 34.99 su Amazon

Il casco da ciclismo MARVEN della marca METEOR è la scelta perfetta per l'atleta esigente e l'appassionato che cercano un prodotto completo, capace di offrire massima sicurezza e comfort senza compromessi. Progettato come un versatile all-rounder, ideale sia per l'allenamento su strada che per le avventure off-road, il MARVEN si distingue per l'impiego di materiali di alta qualità e per una serie di soluzioni tecniche pensate per elevare l'esperienza in sella.

La base della sua affidabilità è la costruzione con tecnologia In-Mold, che fonde in un unico pezzo la resistente calotta esterna in policarbonato con l'interno in schiuma EPS ad alta densità.

Fischer Urban Il più colorato Il casco Fischer Urban Lano, taglia S/M (per circonferenze testa da 55 a 59 cm), è progettato per offrire una vestibilità ottimale grazie a un sistema Sistema di illuminazione integrato, Vincitore test Ökotest (2018), Ventilazione e rete anti-insetti Gamma di taglie limitata (S/M) € 25.16 su Amazon

Il casco Fischer Urban Lano, nella taglia S/M (ideale per circonferenze testa da 55 a 59 cm), è progettato per offrire una vestibilità ottimale grazie a un sistema ad anello interno completamente regolabile. Questo lo rende il compagno perfetto e sicuro per la mobilità urbana quotidiana, dal tragitto casa-lavoro alle passeggiate nel tempo libero, dove comfort e sicurezza sono priorità assolute. Il cuore del suo comfort risiede nel suo sofisticato sistema di regolazione: una rotella posteriore micrometrica, facilmente azionabile con una sola mano, permette di stringere o allargare l'anello di ritenzione interno per una calzata personalizzata, stabile e priva di punti di pressione.