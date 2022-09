La crescente attenzione dell’uomo per l’ambiente sta pian piano portando la micromobilità al centro del concetto di sostenibilità. I mezzi di trasporto green come i monopattini sono ormai protagonisti delle nostre città anche grazie ai bonus messi a disposizione dai governi per promuovere le nuove forme di trasporto sostenibile. Non a caso, il bonus mobilità ha praticamente sdoganato definitivamente i monopattini elettrici economici in quasi tutte le città italiane, rendendo il trasporto urbano meno congestionato, specie nelle ore di punta come quello dell’ingresso ed uscita dei lavoratori.

Sebbene ci sia la volontà del governo di mettere una piccola pezza introducendo eventuali nuove normative, il fenomeno di questi piccoli veicoli sta crescendo a dismisura!

I monopattini elettrici fanno ormai parte della nostra quotidianità: in tantissimi utilizziamo questo mezzo di trasporto per andare in ufficio o in palestra apprezzandone al tempo stesso tutti i vantaggi. Si tratta di mezzi semplici da utilizzare, anche più della bicicletta. Non dimentichiamo, però, che sono molte le regole da rispettare per un utilizzo sicuro:

utilizzo vietato ai minori di 14 anni

obbligo di indossare il casco tra i 14 e i 18 anni

velocità massima è di 20 km/h sulla carreggiata e 6 km/h nelle aree pedonali

obbligo di utilizzare le luci di posizione e indossare giubbotti catarifrangenti o strisce retroriflettenti nel caso in cui la visibilità sia scarsa e dopo il tramonto.

La guida all’acquisto di oggi è incentrata sui monopattini elettrici economici dato che attualmente il mercato è in grado di offrire alternative economiche con ottime specifiche tecniche. Il nostro punto di riferimento è come sempre Amazon Italia, perché garantisce innanzitutto la spedizione veloce in quasi tutte le località nostrane e, al contempo, un’assistenza post-vendita impeccabile, qualora ci siano problematiche al veicolo come danni estetici oppure malfunzionamenti delle parti elettroniche. Ad Amazon abbiamo deciso di affiancare anche i prodotti offerti dal portale eBay.

I migliori monopattini elettrici economici

Razor Power Core E90

Razor, si sa, sviluppa moltissimi prodotti rivolti ad un pubblico di amanti dello sport, dagli snowboard ai monopattini elettrici, ed offrono lo spirito di libertà e divertimento. Due aspetti che troviamo nel Razor Power Core E90 per bambini, un articolo che entra di diritto in questa guida all’acquisto, per le sue specifiche tecniche da non sottovalutare. Innanzitutto, grazie alla batteria da 12V garantisce un’autonomia di 80 minuti continuativi, grazie ad una buona batteria. Il motore elettrico da 85 watt di cui è dotato offre una corsa efficiente, mentre il suo telaio assicura una durabilità maggiore rispetto a molti altri prodotti di questa categoria.

Ninebot E22E

Il monopattino elettrico Ninebot E22E è un altro monopattino elettrico dalle buone caratteristiche tecniche che viene commercializzato ad un prezzo piuttosto aggressivo. Realizzato dal marchio Segway, questo monopattino si presenta come un mezzo di trasporto elegante e pratico per il tragitto casa-lavoro o per chi vuole spostarsi comodamente in città. Include una batteria agli ioni di litio ad alta potenza da 187Wh che può essere caricata completamente in appena 3,5 ore circa e può raggiungere una velocità massima di 20 km/h con un’autonomia di 22 km. La presenza di uno schermo a LED a colori installato sul manubrio mostra parametri come velocità, livello della batteria e connessione Bluetooth. Non manca la possibilità di selezionare la modalità di guida più adatta e verificare se il monopattino necessita manutenzione. Con un prezzo accessibile l’azienda è riuscita a realizzare un prodotto dalle ottime specifiche tecniche, a patto però di rispettare il suo peso massimo di carico di ben 100 kg.

Monopattino pieghevole oZ-o® 10

Il monopattino elettrico pieghevole oZ-o® 10 è un mezzo leggero e maneggevole, perfetto per tutti coloro che desiderano spostarsi agevolmente da un punto A ad un punto B senza grosse pretese, in termini meramente prestazionali. La sua struttura, di color nero, e il telaio in alluminio garantiscono una buona durabilità e resistenza, constatabile nel tempo. Tre modalità di percorrenza di cui vanta il mezzo, che gli permettono di raggiungere una velocità massima di 25 km/h. Tra le sue specifiche tecniche, inoltre, è presente anche un motore brushless da 350W e una batteria al litio da 10Ah, mentre le due ruote da 10” sono abbinate ad impianto frenante di buona qualità.

Velociptor Skill ES

Dal design moderno e versatile, il Velociptor Skill ES è uno dei migliori monopattini elettrici economici perché appartiene alla nuova generazione e garantisce una buona dose di praticità – mediante i suoi comandi semplici – con una portata massima di 120 kg. Questo articolo vanta un potente motore da 350 watt, con il quale è possibile percorrere diversi tragitti con tre livelli di velocità: Eco 6 km/h, Drive 20 km/h e Sport 25 km/h. Sotto la pedana è custodita anche una batteria agli ioni di litio da 36 volt, che offre un’autonomia di oltre 15 Km, assicurando una ricarica mediamente veloce di circa 3 ore. Naturalmente, velocità massima e autonomia dipendono dalle condizioni di guida e dal peso del guidatore.

Ducati Pro 1 Evo

Sebbene il suo costo superi una certa soglia di prezzo, consideriamo questo prodotto come uno dei migliori, e non possiamo esimerci dalla possibilità di inserirlo in questa guida. Stiamo parlando chiaramente del monopattino elettrico Ducati Pro 1 Evo che rappresenta un ideale compagno di avventura in tutti i centri abitati. Grazie al suo design moderno ed elegante, questo prodotto assicura una buona dose di comfort e di sicurezza, il tutto mediante degli escamotage hardware come nel caso delle ruote da 8,5 pollici con camera d’aria con doppio freno a disco. Il suo motore da 350 watt, abbinato ad una batteria da 280 Wh garantiscono non solo una buona autonomia ma, soprattutto, ottime prestazioni su strada. E poi, con il sistema “easy-folding” è possibile piegarlo in una semplice mossa e senza alcuno sforzo.

Xiaomi Mi Electric Scooter Essential

Vogliamo chiudere definitivamente questa guida all’acquisto con uno dei migliori monopattini elettrici economici attualmente in commercio, ossia lo Xiaomi Mi Electric Scooter Essential. Stiamo parlando di un prodotto, come suggerisce il suo nome, essenziale che possiede tutto il necessario per accontentare tutti i suoi futuri possessori. Può contare su un motore brushless da 250W e una batteria molto capiente, che gli permettono di raggiungere un’autonomia di massimo 30 km, mentre la sua struttura garantisce comunque un buon livello di durabilità e di sicurezza. Non manca il sistema E-ABS, in modo tale di avere il controllo della velocità e il recupero dell’energia cinetica.

Come scegliere i migliori monopattini elettrici economici

Dopo avervi illustrato quelli che sono (secondo il nostro modesto parere ndR) i migliori monopattini elettrici economici, è giunto il momento di spiegarvi il modus operandi che ci ha portato a consigliarvi i prodotti da poco citati. Di seguito, dunque, le caratteristiche oggettive da non dimenticare prima di effettuare un acquisto del genere.

Batteria

Una delle specifiche più importanti da guardare in un monopattino elettrico economico è la batteria, e di conseguenza l’autonomia in termini di chilometri percorribili. I prodotti consigliati in questo articolo garantiscono un’autonomia media particolarmente elevata, oltre a rispettare alti standard di qualità, dato che le batterie sono progettate da aziende hi-tech di spessore. Per questo motivo, difficilmente incorrerete a potenziali problemi di surriscaldamenti. Bisogna anche specifiche che, i valori previsti dalla casa madre sull’autonomia, non si discostano di molto dalla realtà, motivo per cui non dovremmo aver alcun problema a recarci a destinazione e tornare a casa.

Freni

L’impianto frenante è di vitale importanza, più della batteria e del motore. Possedere dei freni prestanti vi consente di arrestarvi in caso di pericolo imminente. Sul mercato esistono tre tipologie di freni, vale a dire:

Meccanico

A disco

Elettrico

Per quanto concerne la prima tipologia, i monopattini elettrici con freni meccanici possiedono un sistema simile a quello delle biciclette tradizionali. In altre parole, qualora vogliamo frenare, con il freno posto sulla pedana del monopattino, andiamo a rallentare la corsa in base alla forza applicata.

Il freno a disco, invece, rappresenta la soluzione più efficace, oltre a quella facilmente modulabile. Si tratta di un sistema che, attraverso una leva posta sul manubrio del monopattino, permette di frenare la corsa dello stesso. Invece, il freno elettrico è quello più “tecnologico” tra quelli citati perché, attraverso un semplice pulsante, permette di rallentare la corsa del monopattino sfruttando la forza di frenata dei motori elettrici.

Accessori

Gli accessori sono piuttosto importanti, anche se possono tranquillamente rientrare nella categoria delle specifiche soggettive. Ad ogni modo, acquistare un monopattino con accessori aggiuntivi è pur sempre un piccolo risparmio, perché non è necessario intervenire in un secondo momento nel caso in cui mancasse un particolare oggetto. Al tempo stesso, vi consigliamo di acquistare prodotti che potessero collegarsi con le companion app, in questo modo potrete avere in tempo reale tutte le statistiche del vostro monopattino, mediante la connettività Bluetooth.

Autonomia e tempi di ricarica

Il monopattino elettrico è ormai un mezzo che permette di districarsi nel traffico urbano, evitando anche danni all’ambiente dato che le emissioni di CO2, a differenza dell’auto, sono azzerate. Tuttavia, semplicità d’utilizzo e prezzi accessibili hanno fatto sì che i monopattini elettrici potessero diventare un must-have per i pendolari. Come sappiamo, nonostante ciascuna azienda dichiari l’autonomia che il mezzo è in grado di garantire, tale parametro viene influenzato da diversi aspetti secondati come modalità d’uso, peso del conducente, pendenza e condizioni del manto stradale. I monopattini attualmente in commercio riescono ad offrire una durata della batteria adeguata per percorrere percorsi casa-lavoro senza dover ricaricare più volte il mezzo. Questi dispositivi possono essere ricaricati utilizzando la normale rete domestica e, a seconda del modello, garantiscono tra i 15 e i 50 chilometri d’autonomia.

Display LED

Scegliere un monopattino con display LED è sicuramente un vantaggio per avere a portata di mano dati utili durante la guida, come livello di carica rimanente, velocità, chilometri trascorsi e modalità di guida. La presenza di un display led sul monopattino andrà sicuramente ad ottimizzare le prestazioni di guida del mezzo. Tramite il display si può infatti selezionare la modalità di guida più adatta al percorso e, al tempo stesso, verificare se il monopattino necessita manutenzione.