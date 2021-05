Milano Monza Motor Show 2021, si torna in pista

Si avvicina rapidamente il Milano Monza Motor Show 2021, che si svolgerà in parte online e in parte dal vivo, nel rispetto delle norme anti-Covid e con l’intento di raggiungere quanto più pubblico possibile. L’evento si svolgerà tra il 10 e il 13 giugno e addobberà le strade del centro di Milano con installazioni dedicate ai più recenti e interessanti progetti realizzati dalle case automobilistiche partecipanti, con anche una interessante selezione di moto.

Si potrà visitare il Milano Monta Motor Show passeggiando per le vie del centro, tra San Babila e il Castello Sforzesco, ammirando installazioni di oltre 50 brand, che mostreranno le proprie novità, i concept, tutti quei lavori che puntano ad essere la massima espressione di tecnologia, sostenibilità, sicurezza, comfort, design e prestazioni. Ogni piattaforma sarà dotata di un QR code che rimanderà a una pagina internet specifica per ogni modello esposto, che riporterà tutte le informazioni tecniche disponibili, immagini, video e link di contatto al produttore. La visita, visto anche il posizionamento per le vie della città, sarà completamente gratuita.

Grazie alla collaborazione con Enel X, sarà anche possibile ammirare i più recenti modelli di auto elettriche e ibride, che saranno esposte in Piazza Castello in un’area interamente dedicata. L’accesso a quest’area avviene tramite registrazione – da effettuare sul sito ufficiale della manifestazione – e nel rispetto delle regole anti-Covid del momento.

In questa sede sarà possibile anche prenotare dei test drive per i modelli più interessanti, semplicemente usando il QR code dedicato e trovando il modulo di richiesta sulla relativa pagina.

Infine, la parte più dinamica del Milano Monza Motor Show si svolgerà presso l’Autodromo di Monza, dove i brand, i giornalisti, i club di automobilisti e i collezionisti privati più importanti saranno i protagonisti: l’accesso sarà su invito e l’evento prevede diversi momenti, con parate di auto storiche, giri di pista dedicati a supercar e hypercar da più di 500 cavalli e tanto altro ancora.

I brand confermati per l’evento sono già più di 50, tra cui troviamo tanti nomi importanti come Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati, e tanti altri ancora. Noi di Tom’s Hardware saremo presenti all’evento, e vi racconteremo tutto quello che c’è da sapere!