Ufficializzate le date del MIMO 2023 che si terrà tra Milano e l’Autodromo di Monza. Il Milano Monza Motor Show, evento motoristico internazionale in cui tutti gli appassionati potranno ammirare e testare una vasta gamma di auto e moto, si terrà dal 15 al 18 giugno 2023.

Con l’ufficializzazione delle date dell’importante evento dedicato ai motori non sono mancate le parole del presidente, Andrea Levy, che ha mostrato il suo entusiasmo in vista della terza edizione.

MIMO 2023 sarà un’edizione dinamica, ricca di occasioni per i brand di incontrare direttamente il pubblico, facendo conoscere e testare i nuovi modelli immessi sul mercato di tutte le motorizzazioni. L’innovazione e la tecnologia hanno permesso alle case di proporre motori a basse emissioni e con MIMO il pubblico le potrà conoscere e capirne le caratteristiche, scegliendo quella che meglio si adatta alle proprie esigenze.

Oltre alle date dell’evento del 2023, gli organizzatori hanno anche confermato le location del centro di Milano e dell’autodromo di Monza che ospiteranno migliaia di visitatori e decine di espositori. Particolare attenzione per la mobilità green ma non mancheranno spazi dedicati alle sfilate, ai convegni e gli approfondimenti di altre tematiche del settore. Cosi come le precedenti edizioni, gli organizzatori hanno reso noto che il prossimo appuntamento sarà gratuito per tutti i visitatori, gli stessi che potranno testare personalmente tutti i nuovi modelli di auto e moto presenti all’evento.

Ulteriori dettagli relativi alle novità riguardanti il format dell’evento saranno diffusi nelle prossime settimane. Non ci resta dunque che attendere le nuove informazioni.