Mobilize Duo: il nuovo veicolo urbano di Renault

Dal 4 aprile Mobilize Duo, il quadriciclo elettrico di nuova generazione, è ufficialmente disponibile attraverso l'intera rete Renault sul territorio nazionale. Questa minicar 100% elettrica arriva in un momento storico di profonda trasformazione per la mobilità cittadina, proponendosi come soluzione innovativa per diverse tipologie di utenti, dai più giovani ai professionisti. Con un'autonomia di 161 chilometri e caratteristiche di sicurezza mai viste prima in questa categoria di veicoli, la Duo punta a conquistare uno spazio significativo nel crescente mercato dei veicoli urbani ecologici.

Mobilize Duo non è semplicemente un mezzo di trasporto, ma un vero e proprio manifesto di stile urbano. Le sue linee inconfondibili e l'abitacolo con ampie superfici vetrate catturano immediatamente l'attenzione, rendendo ogni spostamento un'esperienza distintiva. La posizione di guida centrale, ispirata alle supercar, offre una visibilità ottimale e un controllo totale del veicolo, mentre le porte con apertura a elitra non sono solo un elemento di design, ma una soluzione pratica che consente di entrare e uscire comodamente anche negli spazi più angusti.

La sicurezza rappresenta un punto di svolta per questo segmento: Duo è infatti l'unico quadriciclo sul mercato dotato di airbag di serie per il conducente, stabilendo un nuovo standard per la categoria. Questo aspetto è particolarmente rilevante considerando che il veicolo può essere guidato a partire dai 14 anni con patente AM nella versione base, rispondendo così alle preoccupazioni dei genitori riguardo la sicurezza dei giovani conducenti.

L'ecosistema tecnologico della Duo è pensato per la generazione smartphone. Il cruscotto, ispirato ai boombox, integra perfettamente il dispositivo mobile del conducente che diventa il centro di controllo del veicolo. La connessione avviene tramite Bluetooth o USB-C, mentre un innovativo trasduttore trasforma l'intera plancia in un altoparlante, eliminando la necessità di componenti audio tradizionali e riducendo peso e consumi. Particolarmente interessante è la funzionalità di condivisione tramite l'app 'MyDuo', che permette di generare fino a sei chiavi digitali. Questa caratteristica rende il veicolo perfetto per famiglie numerose o piccole aziende che necessitano di una gestione flessibile dell'accesso al mezzo.

La gamma Mobilize Duo si articola in tre versioni distinte, ciascuna progettata per rispondere a specifiche esigenze di mobilità. La Duo 45 Neo rappresenta l'accesso alla gamma, con velocità limitata a 45 km/h e guidabile dai 14 anni con patente AM. Pensata principalmente per i giovanissimi e per gli spostamenti in zone poco servite dal trasporto pubblico, offre un'alternativa sicura e sostenibile ai ciclomotori tradizionali.

Per chi necessita di maggiore velocità, la Duo 80 Evo raggiunge gli 80 km/h e include di serie il kit Bluetooth e sedili premium. Questa versione si posiziona come secondo veicolo familiare ideale per tragitti medio-brevi, combinando comfort e prestazioni in un formato ultracompatto. Gli operatori professionali trovano invece nella Duo 80 Pro una soluzione su misura per le flotte aziendali. La connettività nativa facilita l'integrazione con i sistemi di gestione flotte, mentre le ampie possibilità di personalizzazione permettono di trasformare ogni veicolo in un efficace strumento di comunicazione del brand aziendale, particolarmente visibile nei contesti urbani.

Il listino parte da 9.990€ per la versione base, con il Color Pack incluso nella fase di lancio (un valore di 450€). A rendere ancora più interessante l'offerta contribuiscono gli ecobonus statali, che possono arrivare fino al 40% del prezzo d'acquisto (con un massimo di 4.000€) in caso di rottamazione di un ciclomotore o quadriciclo omologato fino a Euro 3. Grazie a questi incentivi, la Duo 45 Neo è disponibile a partire da 6.853€, con possibilità di finanziamento da 29€ al mese con un anticipo di 2.725€.

La scelta di Mobilize di commercializzare il veicolo attraverso la rete Renault garantisce ai clienti un'esperienza d'acquisto e post-vendita all'altezza delle aspettative, supportata dall'esperienza che il gruppo ha maturato nel settore dell'elettrico fin dal 2012. Una garanzia di affidabilità per un prodotto che punta a ridefinire la mobilità urbana dei prossimi anni.