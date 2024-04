Moto e scooter elettrici piacciono, ma gli incentivi non sono ancora abbastanza

Negli ultimi anni, l'Italia ha intrapreso un percorso significativo verso la promozione della mobilità sostenibile, incentivando l'uso di motocicli e scooter ecologici attraverso una serie di misure e bonus. Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di transizione verso veicoli a zero emissioni, che sta gradualmente cambiando il panorama del trasporto non solo nel nostro paese, ma in tutto il mondo.

Con il crescente riconoscimento dell'importanza di ridurre le emissioni di gas serra e migliorare la qualità dell'aria nelle aree urbane, i governi stanno sempre più incentivando l'adozione di veicoli elettrici. In particolare, i motocicli e gli scooter rappresentano una soluzione pratica e conveniente per la mobilità urbana, offrendo un'alternativa ecologica e spesso più efficiente rispetto ai tradizionali mezzi di trasporto a combustione.

In Italia, gli incentivi per i motocicli e gli scooter elettrici comprendono una serie di agevolazioni fiscali, sgravi sul bollo auto, contributi all'acquisto e incentivi per la rottamazione di veicoli vecchi e inquinanti. Questi incentivi mirano a rendere più accessibili i veicoli a emissioni zero, incoraggiando i cittadini a fare la transizione verso forme di mobilità più sostenibili. Allo stato attuale non è possibile usufruire di incentivi dedicati all'acquisto di una nuova moto o scooter endotermici in quanto esauriti lo scorso febbraio (in appena 180 minuti!), tuttavia quelli dedicati alle soluzioni elettriche sono ancora disponibili in grandi quantità (quasi 3 milioni di euro).

La scorsa settimana abbiamo avviato un sondaggio dedicato a questa tematica, chiedendo ai nostri lettori se erano interessati all'acquisto di una moto o scooter elettrico. Il 57% dei votanti si è espresso favorevole dichiarando che dipende dallo sconto, il 24% ne acquisterà uno mentre il 19% non è interessato.

Siete interessati ad una moto o uno scooter elettrico con i nuovi incentivi? Sì, ne acquisterò uno (24%) No, non mi interessa (19%) Forse, dipende dallo sconto (57%) Totale voti: 1300 Il sondaggio è chiuso dal 17/04/2024

Analogamente agli incentivi per le auto, i fondi per acquistare moto o scooter elettrici sono disponibili ma è evidente dalle risposte che la misura potrebbe non essere ancora quella corretta. Il decreto attuale prevede, infatti per le due ruote elettriche:

un contributo pari al 40% del prezzo di listino, fino a un massimo di 4.000 euro IVA esclusa (o 4.880 euro IVA inclusa), con contestuale rottamazione di un veicolo della categoria L omologato nelle classi ambientali fino a Euro 3;

un contributo pari al 30% del prezzo d’acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro (o 3.660 euro IVA inclusa), senza rottamazione.

Mentre per gli scooter questo modello potrebbe risultare più che adeguato, considerato il prezzo di acquisto sommariamente vicino al portafoglio dell'utente (le prime soluzioni partono da circa 2.000 euro), per le moto potrebbe non essere adeugato lasciando un mordente limitato. In quest'ultima categoria, infatti, i prezzi sono molto più altalenanti e non è difficile scovare modelli dmoto elettriche con prezzi anche nei dintorni dei 20mila euro.

Nell'arco delle prossime settimane il Govero dovrebbe rilasciare il nuovo e tanto acclamato programma di incentivi; anche se prevalentemente dedicato alle auto, la speranza è che possa intervenire anche sulle due ruote magari agendo anche sulle soluzioni per le nuove endotermiche (sempre più richieste).