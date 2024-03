Musk: le Tesla usate varranno di più. Ecco invece cosa è successo

Nel 2018 Musk aveva affermato che le auto Tesla sarebbero aumentate di valore, non diminuite, dopo l'acquisto, grazie alla capacità di guida autonoma completa che, secondo lui, avrebbe reso i veicoli Tesla indipendenti con solo alcuni aggiornamenti software e l’approvazione della normativa. Musk aveva ripetuto questa affermazione anche nel giugno 2023, dicendo che ogni auto Tesla con capacità di guida autonoma completa potrebbe valere in futuro fino a cinque volte il suo valore attuale.

Ma a quattro anni dalla previsione di Musk, il valore medio delle Tesla Model 3 usate, in USA, è di 29.000 dollari. E l'approvazione normativa per la guida autonoma completa non è ancora arrivata, e questo vale anche per l’Europa. Le auto usate, solitamente, non aumentano di valore - ad eccezione si supercar o auto speciali. A parte quel periodo folle all'inizio del 2020 quando tutta la produzione automobilistica si è praticamente fermata e quasi tutte le auto usate sono salite di prezzo. Al di là di quella anomalia di mercato, l’affermazione di Musk si è rivelate decisamente errata.

Il valore delle Tesla è sceso negli ultimi due anni, mentre Tesla ha faticato a mantenere il suo dominio nel mercato delle auto elettriche. Tagliando aggressivamente il prezzo delle sue nuove auto e SUV, Tesla ha anche creato un effetto domino, spingendo verso il basso i valori delle altre auto elettriche.

Nel 2020, Tesla ha prodotto l'80% di tutte le auto elettriche vendute in America, secondo Cox Automotive. Nel 2022, la sua quota di mercato delle auto elettriche era scesa al 64%. L'anno scorso, è scesa ulteriormente al 55%. Questo era uno sviluppo naturale, con più concorrenti che entravano nel mercato. Gli acquirenti di auto possono ora scegliere tra auto elettriche di Ford, Hyundai, Kia, Audi, Volkswagen e altri. La risposta di Tesla è stata, evidentemente, tagliare i prezzi, cercando di rallentare l'erosione della sua quota di mercato. I prezzi di listino delle nuove Tesla sono scesi di circa il 21% nell'ultimo anno. Il prezzo di un'auto usata Tesla Model 3 del 2021 è sceso, in media, di circa il 29%, passando da 40.522 dollari a gennaio 2023 a 28.700 dollari a gennaio 2024.

Questo ha avuto un impatto anche sulle altre auto elettriche, che hanno visto i loro valori di rivendita scendere di conseguenza. Secondo i dati di iSeeCars.com, un sito web che analizza i prezzi delle auto usate, le auto elettriche hanno perso il 34,6% del loro valore nel primo anno di possesso, contro il 16,8% delle auto a benzina. Tra le auto elettriche, la Chevrolet Bolt ha perso il 41,1% del suo valore, la Nissan Leaf il 40,3% e la Hyundai Ioniq il 38,6%. Anche le auto elettriche di lusso non sono state immuni, con la Jaguar I-Pace che ha perso il 36,7% del suo valore, la Audi e-tron il 35,1% e la Porsche Taycan il 33,8%.

Ci sono diverse ragioni per cui le auto elettriche si svalutano più rapidamente delle auto a benzina, secondo gli esperti. Una di queste è la tecnologia in rapida evoluzione, che rende le auto elettriche più vecchie meno desiderabili rispetto alle nuove, che offrono maggiore autonomia, prestazioni e funzionalità. Un'altra ragione è il costo elevato delle batterie, che nonostante l’affidabilità sempre maggiore, è un punto che fa paura a molti e allontana i possibili acquirenti.

Un'ultima ragione è la disponibilità di incentivi governativi per le auto elettriche, che riducono il prezzo di acquisto delle nuove, ma non delle usate.

La svalutazione delle auto elettriche rappresenta una sfida per Tesla, che ha basato la sua strategia sulla promessa di offrire auto innovative, affidabili e di valore. Tesla ha anche puntato sulla sua capacità di guida autonoma completa, che dovrebbe rendere le sue auto più sicure, efficienti e redditizie. Tuttavia, la guida autonoma completa non è ancora una realtà, e la sua data di lancio è incerta. Nel frattempo, la concorrenza nel mercato delle auto elettriche si fa sempre più agguerrita, con nuovi modelli e marchi che entrano in scena. Tesla dovrà dimostrare di poter mantenere il suo vantaggio tecnologico e la sua fedeltà dei clienti, se vuole evitare che le sue auto perdano ulteriormente valore.