Netflix e YouTube sulle Kia: come funziona

L'evoluzione tecnologica delle automobili Kia fa un significativo passo avanti con l'introduzione dell'intelligenza artificiale generativa nei propri sistemi di bordo. Il recente aggiornamento software RU 24.2, disponibile per i modelli dal 2022 in poi, rappresenta una svolta nella filosofia di connettività e interazione uomo-macchina del costruttore coreano. L'upgrade, inizialmente gratuito e successivamente a pagamento, introduce funzionalità che vanno ben oltre il semplice miglioramento dell'infotainment, puntando a trasformare radicalmente l'esperienza di guida attraverso un assistente vocale evoluto, nuove opzioni di connettività e una maggiore integrazione con servizi di intrattenimento.

Il cuore della trasformazione tecnologica firmata Kia risiede nel nuovo assistente vocale basato su AI generativa, che fa il suo debutto sulla EV3, recentemente premiata come World Car of the Year. Questa tecnologia supera i tradizionali sistemi di riconoscimento vocale presenti nelle automobili, caratterizzati da comandi rigidi e preimpostati. Il sistema è ora in grado di comprendere il linguaggio naturale e conversare in modo fluido con il conducente, elaborando richieste complesse formulate con un linguaggio colloquiale.

Regolare la temperatura, pianificare un itinerario o accedere ai contenuti multimediali diventa un'operazione più intuitiva, simile a una conversazione con un assistente umano. Questa evoluzione nell'interfaccia vocale è stata progettata specificamente per ridurre le distrazioni durante la guida, permettendo al conducente di mantenere gli occhi sulla strada mentre interagisce con i sistemi dell'auto. Olivier Pascal, General Manager Connected Cars di Kia Connect, sottolinea l'importanza strategica di questi aggiornamenti: "gli aggiornamenti OTA sono un tassello chiave nella nostra strategia per offrire un'esperienza di guida sempre aggiornata e intuitiva".

L'integrazione dell'AI nelle vetture Kia non si limita alla comprensione di comandi complessi. Sui modelli EV6, EV9 e Sorento, l'aggiornamento introduce nuove funzionalità vocali specifiche, come la possibilità di regolare la temperatura dell'abitacolo con incrementi o decrementi di 2°C e controllare il volume dell'impianto audio. Il sistema di navigazione beneficia dell'integrazione con i dati TomTom, offrendo indicazioni più precise e aggiornate, mentre un Route Planner ottimizzato aiuta i proprietari di veicoli elettrici a pianificare viaggi più efficienti.

Particolarmente interessante, anche se al momento disponibile solo nei Paesi Bassi, è l'alert per veicoli di emergenza, che segnala tempestivamente l'avvicinamento di ambulanze o mezzi di soccorso. Questa funzione rappresenta un esempio concreto di come l'intelligenza artificiale possa contribuire non solo al comfort ma anche alla sicurezza di guida.

Un abitacolo connesso e ricco di intrattenimento

L'aggiornamento RU 24.2 trasforma l'abitacolo in uno spazio digitale completo, con l'introduzione di un hotspot Wi-Fi integrato che permette la connessione diretta dei dispositivi alla rete. Questa funzionalità, disponibile come servizio a pagamento, consente ai passeggeri di navigare in internet o utilizzare app che richiedono connettività senza consumare il traffico dati dei propri smartphone.

La dimensione dell'intrattenimento si arricchisce notevolmente con l'accesso diretto a piattaforme di streaming come Netflix, Disney+ e YouTube, trasformando l'auto in uno spazio multimediale completo durante le soste. Il pacchetto include persino opzioni di karaoke e videogiochi, rendendo potenzialmente più piacevoli le attese durante la ricarica dei modelli elettrici o nelle pause dei lunghi viaggi.ù

L'integrazione della YouTube Home Card nello schermo principale del sistema di infotainment rappresenta un'ulteriore evoluzione dell'interfaccia utente, permettendo un accesso rapido e intuitivo ai contenuti video preferiti. Tutte queste funzionalità puntano a rendere l'abitacolo uno spazio più accogliente e personalizzato, capace di adattarsi alle esigenze di intrattenimento del conducente e dei passeggeri.

L'approccio di Kia agli aggiornamenti software introduce anche un nuovo modello di business. I proprietari dei modelli compatibili (dal Model Year 2022 in poi) possono usufruire gratuitamente di due aggiornamenti OTA durante il primo anno. Successivamente, per continuare a ricevere le nuove funzionalità, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento al Kia Connect Store al costo di 89 euro annuali, che garantisce due aggiornamenti l'anno.

Questa strategia di aggiornamenti over-the-air permette alle auto Kia di evolvere nel tempo, aggiungendo nuove funzionalità senza necessità di interventi fisici in officina. Un approccio che trasforma radicalmente il concetto di ciclo vita del prodotto automobilistico, ora capace di migliorarsi e arricchirsi di nuove capacità anche a distanza di anni dall'acquisto, allineandosi a un modello più simile a quello degli smartphone che a quello tradizionale dell'auto.