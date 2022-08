Il primo esemplare di Rimac Nevera è finito nelle mani di Nico Rosberg: c’era da aspettarselo, considerato il grande spettacolo mediatico che Nico e Rimac hanno messo in piedi quando il pilota di Formula 1 si è recato nella sede centrale della compagnia per concordare tutti i dettagli della super hypercar elettrica.

Venduta al prezzo mozzafiato di 2.4 milioni di dollari, la Rimac Nevera può sprigionare 1914 cavalli ed è l’auto omologata da strada con l’accelerazione più potente in assoluto; l’esemplare consegnato a Rosberg è di colore nero, è impreziosita da elementi in fibra di carbonio e da cerchi in alluminio lucidato. All’interno l’Alcantara la fa da padrone, con un abitacolo dall’aspetto estremamente sportivo.

Nico ci tiene a sottolineare di aver ordinato l’auto praticamente appena sono stati aperti i pre-ordini e per questo motivo è stato il primo a riceverla: nessun trattamento di favore per il famoso pilota quindi, che però negli ultimi mesi è quasi diventato uno sponsor della compagnia croata.

Durante la consegna dell’auto, alla quale era presente anche il CEO Mate Rimac, si è parlato a lungo del processo di sviluppo che ha dato vita alla Nevera: la compagnia croata non solo ha sviluppato il telaio, le sospensioni, l’elettronica e il motore dell’auto, ma si è occupata personalmente anche di progettare e realizzare tutti gli interni dell’auto, compresi i vari pulsanti e switch presenti sulla strumentazione.

La tiratura della Nevera dovrebbe essere limitata a 150 esemplari; vengono costruite nella nuova fabbrica di Rimac, alle porte di Zagabria.

Nel video che vi riportiamo di seguito, Nico Rosberg ci racconta i momenti in cui ha ritirato l’auto ma non ci fa vedere un tratto guidato, quindi è logico immaginare che il prossimo video pubblicato sul suo canale sarà di quelli particolarmente interessanti, in cui metterà la nuova Nevera alle corde per conoscerla a fondo.