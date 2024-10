[VIDEO] Niente Robotaxi, le nuove Tesla sono Robovan e Cybervan

Tesla ha svelato il suo nuovo veicolo autonomo Cybercab durante un evento in California . Il Robotaxi, progettato per il trasporto passeggeri, si presenta come una coupé a due porte con apertura ad ali di farfalla. Inaspettatamente, l'azienda ha anche presentato il Robovan, un veicolo simile a un autobus capace di trasportare fino a 10 passeggeri.

Il Cybercab, ispirato al design del Cybertruck, mostra un frontale simile ma dimensioni più contenute e una forma aerodinamica. L'interno, privo di volante e pedali, è dominato da un grande schermo centrale. Elon Musk, CEO di Tesla, ha annunciato che il veicolo sarà disponibile al pubblico a un prezzo inferiore ai 30.000 dollari, senza però fornire dettagli su prestazioni o autonomia.

Una caratteristica innovativa del Cybercab è la ricarica induttiva, che elimina la necessità di una connessione fisica per ricaricare la batteria. Questo potrebbe rappresentare un significativo passo avanti nella praticità dei veicoli elettrici.

Immagine 6 di 6

Immagine 5 di 6

Immagine 4 di 6

Immagine 2 di 6

Immagine 3 di 6

Immagine 1 di 6

Il Robovan, l'altro veicolo presentato, è stato progettato per il trasporto di gruppi più numerosi, con una capacità superiore a 10 persone. Tuttavia, non sono state fornite specifiche tecniche dettagliate né informazioni sulla sua eventuale commercializzazione al pubblico.

Tempistiche e aspettative

Tesla ha dichiarato l'intenzione di avviare operazioni completamente autonome in California e Texas nel 2025, utilizzando i modelli 3 e Y. Il Cybercab, invece, non dovrebbe essere operativo prima del 2026. Musk stesso ha ammesso: "Sono stato ottimista in passato con le tempistiche", riconoscendo la tendenza dell'azienda a sottostimare i tempi di consegna dei prodotti.

Dopo la presentazione, circa 50 Cybercab sono stati messi a disposizione degli ospiti per dei test in un ambiente controllato. Nonostante l'entusiasmo generato dall'evento, è probabile che passerà ancora del tempo prima di vedere questi veicoli autonomi circolare liberamente sulle strade pubbliche.