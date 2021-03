Nimbus Halo, lo scooter a 3 ruote che guarda al futuro

Viviamo in un’era di grandi innovazioni, anche nel settore dei trasporti privati; le nostre città sono sempre più trafficate e difficili da navigare, e qualcuno ha pensato a una soluzione assolutamente unica nel suo genere per aiutare a risolvere il problema del traffico. Si chiama Nimbus Halo, ed è un mezzo che promette la comodità di utilizzo nel traffico tipica di uno scooter, ma con lo stesso livello di sicurezza di un’automobile, il tutto con zero emissioni di CO2 durante la guida, grazie all’alimentazione elettrica.

Guardando con attenzione le foto del Nimbus Halo, ci troviamo di fronte a un mezzo che ricorda l’impostazione di un Piaggio MP3, con due ruote anteriori alte e sottili che permettono di piegare a destra e a sinistra in totale sicurezza. A differenza degli scooter a 3 ruote già presenti sul mercato, il Nimbus Halo si guida con un volante, e il sistema progettato ad hoc da parte di Nimbus, chiamato Balance, non richiede nessun tipo di controsterzo e non inficia in nessun modo l’equilibrio del veicolo durante le curve.

Nel caso di un messo del genere, le misure sono importantissime: Nimbus Halo misura 2.3 metri in lunghezza, il che significa che si potrebbe parcheggiare rivolgendo il muso verso il marciapiede senza spuntare in modo pericoloso sulla carreggiata, ed è largo appena 81 centimetri. Il peso è di 290 kg.

L’alimentazione avviene tramite una piccola batteria da 8.1 kWh, in grado di assicurare circa 125 km di autonomia con una sola carica; è disponibile anche una batteria maggiorata da 12.4 kWh in grado di alimentare l’Halo per quasi 200 km, e in questo caso il peso sale a 315 kg.

La cabina di guida, oltre a proteggere il pilota dal tempo atmosferico più avverso, si occuperà di mettere in sicurezza il pilota in caso di incidente: grazie all’utilizzo di acciaio ad alta resistenza e composti di alluminio, il guscio del Nimbus Halo sarà leggero ma molto resistente. Nimbus ha promesso che saranno presenti 3 airbag – frontale e a tendina laterali – oltre all’ABS, a un sistema di controllo di trazione e un Lane Departure Warning.

Incluso nel prezzo il riscaldamento per poter utilizzare comodamente Nimbus Halo in inverno, mentre per avere l’aria condizionata bisognerà pagare un optional. Il prezzo è fissato a 6,420 $ per il mercato americano; in Europa è previsto l’arrivo entro la metà del 2022.