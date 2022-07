Grandi novità in arrivo per NIO, costruttore cinese sempre più punto di riferimento del mercato delle quattro ruote a zero emissioni, che si prepara a lanciare le prime auto elettriche con batteria allo stato solido. Stando ad alcune informazioni, non ancora confermate ufficialmente, NIO dovrebbe portare sul mercato una batteria allo stato solido da 150 kWh in grado di garantire una sostanziale crescita dell’autonomia per i suoi veicoli.

In riferimento al ciclo NEDC, grazie alla batteria allo stato solido, la NIO ES8 dovrebbe arrivare fino a 850 chilometri di autonomia mentre la NIO ES6 dovrebbe raggiungere quota 900 chilometri di autonomia. Per la berlina ad alte prestazioni NIO ET7, invece, il target dovrebbe essere di ben 1.000 chilometri. La nuova batteria allo stato solido presenta le stesse dimensioni delle batterie già utilizzate da NIO ma offre una capacità molto maggiore.

Da notare che NIO dovrebbe inserire le batterie allo stato solido all’interno del servizio di battery swap che sostituire la ricarica con la sostituzione della batteria da effettuare in apposite stazioni. In questo modo, per i clienti (per ora cinesi) ci sarebbe la possibilità di passare ad una batteria allo stato solido nel caso in cui sia necessaria un’autonomia maggiore rispetto a quella tradizionale.

Il lancio commerciale delle prime proposte con batteria a stato solido di NIO dovrebbero arrivare entro la fine dell’anno in corso. Ulteriori aggiornamenti, quindi, potrebbero emergere a breve. In futuro, le batterie allo stato solido potrebbero diventare un elemento rilevante dell’offerta globale di NIO che punta ad affermarsi sempre di più come riferimento del settore delle elettriche.