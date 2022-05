Non è raro vedere prototipi circolare per le strade delle nostre città, ma generalmente sono sempre più o meno camuffati così da non consentire agli sguardi più attenti di cogliere le forme e le dimensioni della vettura. Nonostante questo aspetto, nelle scorse ore abbiamo avvistato quello che sembra essere un prototipo di ES8, una vettura 100% elettrica della casa automobilistica cinese NIO.

NIO ES8 è un crossover di grandi dimensioni, con abitabilità per un massimo di 7 persone, con carrozzeria e telaio completamente in alluminio. La vettura, nella sua configurazione più prestazionale, è alimentata da una batteria agli ioni di litio da 84 kWh per un’autonomia dichiarata di 375 km nel ciclo WLTP. La batteria fornisce motricità a due motori elettrici che, insieme, offrono una potenza massima di 240 kW, circa 320 cavalli. La velocità massima è limitata a 200 km/h, mentre l’accelerazione da 0 a 100 km/h è di 4,4 secondi.

Sebbene in Cina sia disponibile dalla fine di giugno 2018, in Europa è giunta solo di recente e pertanto sorprende vederla circolare per le strade di Milano. Non sappiamo con certezza cosa rappresentino quella serie di sensori posizionati sopra il tetto della vettura, anche se crediamo che possano far riferimento al sistema di guida assistita e autonoma e che la vettura fosse in circolazione per saggiarne le potenzialità. NIO ES8 è stata avvistata, come potete osservare dalle immagini, presso una colonnina di ricarica EnelX EVA+ ma non siamo in grado di identificare il dispositivo connesso tra la macchina e la colonnina di ricarica. Il nostro pensiero è che possa trattarsi di una sorta di adattatore oppure, più semplicemente, di un dispositivo per monitorare la carica ricevuta/erogata.

NIO ES8 supporta lo swapping battery che, presso le stazioni di ricarica chiamate NIO Power Swap Station, consente di estrarre la batteria scarica e di inserirne una carica, in meno di 5 minuti. Prezzo? A partire da 51mila euro, a seconda della versione selezionata.