Due persone sono decedute a bordo di una NIO ET5, in seguito ad un grave incidente in China, più precisamente in un parcheggio multipiano. La dinamica è ancora tutta da chiarire, ma secondo quanto riportato, l’auto sarebbe caduta dal terzo piano sfondando le barriere e atterrando su un lato.

L’incidente è avvenuto nella sede di NIO mentre due collaudatori, uno dell’azienda e l’altro di un fornitore, erano all’interno della berlina elettrica. Il produttore di auto elettriche ha affermato che, a giudicare da un’analisi preliminare, di dovrebbe trattare di un “incidente” non causato da un problema con il veicolo stesso. In altre parole, l’errore dovrebbe essere puramente umano e non da imputare al sistema di guida autonoma a bordo di ET5.

I media locali affermano che le autorità hanno risposto all’incidente e tentato di salvare i due collaudatori, purtroppo senza successo. Parlando con Xin Huanghe, un dipendente di NIO, sembra che l’autista abbia erroneamente selezionato la marcia sbagliata e, complice la coppia mostruosa, sia finito in pochissimi secondi al di là delle barriere. A giudicare dalle immagini relative alla vettura, anche noi ci chiediamo come mai il pulsante della retromarcia (R – Reverse) sia posizionato anteriormente, una soluzione davvero ambigua e facilmente travisabile.

NIO ET5 è stata presentata lo scorso dicembre e si pone quale soluzione rivale di Tesla Model 3. Può essere acquistata con una batteria standard da 75 kWh che fornisce un’autonomia di oltre 500 km, una batteria a lungo raggio da 100 kWh (700 km) o un’enorme batteria a autonomia ultralunga da 150 kWh con oltre 1.000 di autonomia. Tutte le varianti sono dotate di una coppia di motori elettrici in grado di produrre 483 CV e 700 Nm di coppia, consentendo all’ET5 di raggiungere i 100 km/h in 4,3 secondi.