NIO ET5, la berlina elettrica 1.000 km di autonomia: è lei la rivale di Model 3?

Svelata durante alla vetrina annuale del NIO Day, ET5 è il quinto modello di produzione del marchio cinese, che si unisce ai SUV EC5, ES6 ed ES8 e all’ammiraglia di lusso ET7. Con il nuovo modello, il produttore tenta di insidiare le vendite di Tesla, inserendo sul mercato una soluzione del tutto analoga a Model 3 Performance.

Più in dettaglio, ET5 adotta la medesima piattaforma tecnologica 2.0 dell’ET7 ed è disponibile esclusivamente con un propulsore a doppio motore in grado di conferire una potenza combinata massima di 483 cavalli (201 cavalli sull’asse anteriore e 282 su quello posteriore). Lo sprint da 0 a 100 è di 4,3 secondi e il produttore non ha ancora dichiarato una velocità massima. Allo stato attuale sono disponibili tre declinazioni per la batteria: Standard Range da 75kWh con un’autonomia dichiarata di oltre 550 km, Long Range da 100kWh con 700 km di autonomia e, infine, Ultralong Range da 150kWh che dichiara un’autonomia di 1.000 km. Valori decisamente entusiasmanti che però sono calcolati con il ciclo CLTC, ben differente dal nostro WLTP.

Il grado di parentela con le altre soluzioni del marchio è piuttosto chiaro: la silhouette è molto vicina a quella di ET7 mentre i fari sono ispirati alla superar EP9. Per assicurare l’autonomia elevata, il costruttore ha applicato una serie di accorgimenti aerodinamici come un sottile spoiler a coda d’anatra posteriore, le maniglie delle porte a scomparsa, i finestrini senza telaio e le prominenti prese d’aria anteriori. L’abitacolo si ispira a quello di ET7 condividendo il cruscotto e il sistema infotainment orientato verticalmente con display da 12,8 pollici. Gli interni, come ormai quasi chiede il mercato, sono minimali ma ricchi ugualmente di tecnologi; previsti quindi numerosi sistemi ADAS per la sicurezza attiva e passiva.

Proprio con le auto cinesi, spesso ci si chiede quale sia il grado di sicurezza e qui NIO ha deciso di stupire tutti presentando una soluzione capace di totalizzare 5 stelle sia per lo standard C-NCAP sia per Euro NCAP, oltre ad ottenere valutazioni ottime per i criteri americani dell’NHTSA. Con le batterie di proprietà, i prezzi partono da circa 51mila dollari; sfruttando invece il servizio Battery as a Service, il prezzo di partenza è di circa 40mila dollari.