Novus One, e-bike o moto? Il prezzo è da capogiro

La startup tedesca Novus ha svelato il suo prototipo di e-bike, chiamato One, all’ormai lontanissimo CES del 2019 a Las Vegas, Nevada. Da allora la compagnia ha lavorato duramente per trasformare quel prototipo in un mezzo adatto alla mobilità urbana moderna, ed è finalmente pronta ad aprire i pre-ordini con l’intenzione di consegnare i primi esemplari a metà del 2022.

Bastano pochi istanti per capire che One è diversa da tutte le altre e-bike e persino da tutte le altre moto elettriche sul mercato: è realizzata sulla base di un telaio monoscocca interamente in fibra di carbonio, con un braccio oscillante posteriore, ruote da 18 pollici e una forcella telescopica frontale, e tutto ciò si traduce in un peso finale di appena 75 kg.

Il motore installato è da 18 kW di potenza, pari a circa 24 cavalli – più che sufficienti a spingere la leggerissima One alla velocità massima di 120 km/h, mentre la batteria da 4.3 kWh è sufficiente per assicurare circa 100 km di autonomia: la ricarica fino all’80% avviene in soli 30 minuti, per cui la limitazione data dalla piccola batteria non dovrebbe sentirsi più di tanto.

In Europa la Novus One sarà considerata una moto elettrica in molti stati, nonostante diversi aspetti tecnici ed estetici ricordino più una bicicletta: sulla ruota anteriore troviamo un disco freno da 230mm con una pinza a due pistoncini, mentre il freno posteriore è affidato direttamente al motore di tipo hub, montato proprio sulla ruota. Anche la dotazione tecnologica è di tutto rispetto: fari a LED anteriori e posteriori, aggiornamenti OTA per il software, accensione keyless, 3 modalità di guida, navigazione e connettività con smartphone, oltre alla possibilità di modificare diverse impostazioni della moto in pochi click.

Il prezzo di questo gioiellino teutonico realizzato in carbonio è di quelli che fanno mancare il fiato: 46,284 €, non esattamente una delle soluzioni di mobilità urbana più economiche tra quelle esistenti, ma senza dubbio una dallo stile assolutamente unico.