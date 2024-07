Nuova Audi A5, ora è berlina e station con motori benzina e diesel

La nuova Audi A5 è stata svelata ufficialmente e sostituisce a tutti gli effetti l'attuale A4, in linea con la nuova strategia di denominazione Audi che riserva i numeri pari ai modelli elettrici e quelli dispari a quelli a combustione.

Il design appare più raffinato rispetto alla A4, con un cofano più muscoloso e basso e una griglia più larga e schiacciata che enfatizza la larghezza del veicolo. La parte posteriore risulta più dinamica, con un aspetto quasi coupé per la berlina e un lunotto molto inclinato per la wagon. Entrambe le versioni presentano fanali posteriori collegati da una linea LED rossa.

L'interno della nuova A5 rappresenta una vera rivoluzione. L'abitacolo si ispira alla SUV elettrica Q6 e-tron, con due schermi OLED affiancati per il quadro strumenti e il sistema multimediale, inseriti in una cornice che occupa due terzi della plancia. È previsto anche un terzo display opzionale dedicato al passeggero. Il tunnel centrale è stato modernizzato, con la leva del cambio sostituita da un selettore. Il volante presenta un design leggermente appiattito sia nella parte superiore che in quella inferiore.

Per quanto riguarda i motori dell'Audi A5 2024, si evidenzia un'importante innovazione con l'introduzione del sistema MHEV Plus, una soluzione ibrida avanzata che rimane stata segreta fino a oggi. Questo sistema è integrato nei motori come il 2.0 TFSI da 204 CV, il noto 2.0 TDI da 204 CV e nel nuovo potente 3.0 V6 TFSI da 367 CV della S5. Caratterizzato da una batteria al litio-ferro-fosfato da 48 Volt da 1,8 kWh, un generatore di avviamento a cinghia e un generatore di trasmissione aggiuntivo, il MHEV Plus offre miglioramenti significativi in termini di efficienza e prestazioni.

I motori a benzina sono completamente nuovi, con miglioramenti nel processo di combustione e l'adozione di turbocompressori a geometria variabile. La trasmissione è esclusivamente automatica a doppia frizione a 7 rapporti, senza opzione manuale disponibile. Inoltre, sono previsti due powertrain plug-in basati sul motore 2.0 benzina, offrendo potenze complessive di 220 CV (299 CV) e 270 CV (367 CV) con autonomia elettrica superiore ai 100 chilometri.

Le nuove Audi A5, A5 Avant, S5 ed S5 Avant saranno presto ordinabili, con il lancio sul mercato previsto per novembre 2024. Sebbene i prezzi ufficiali non siano ancora stati comunicati, è noto che in Germania la versione berlina entry level con motore 2.0 benzina da 150 CV partirà da 45.200 euro. La A5 Avant 2024, nella stessa configurazione, costerà circa 1.000 euro in più.