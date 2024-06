Nuova Hyundai Bayon: a partire da 129 euro al mese (con incentivi)

La nuovo Hyundai Bayon 2024 fa il suo ingresso sul mercato italiano con un design modernizzato e una lista aggiornata di caratteristiche tecniche e tecnologiche. Il modello restyling si posiziona nel segmento dei crossover compatti e si distingue per i numerosi aggiornamenti che rispettano gli ultimi standard europei in materia di emissioni. Il prezzo di partenza è fissato a 21.150 euro.

Esteticamente, la Bayon 2024 si rinnova principalmente nel frontale, dove spicca una nuova firma luminosa chiamata “Seamless Horizon”, composta da luci diurne a LED collegate da una striscia luminosa. Anche il paraurti anteriore è stato ridisegnato, presentando una griglia di nuovo design nella parte inferiore. A completare il look esterno ci sono nuove opzioni di cerchi da 16 e 17 pollici e, per la carrozzeria, sono disponibili nove differenti colorazioni, tra cui le nuove Lumen Grey Pearl, Meta Blue Pearl, Lucid Lime Metallic e Vibrant Blue Pearl, tutte abbinabili al tetto a contrasto in Phantom Black.

L'interno del veicolo è stato notevolmente ammodernato con tecnologie avanzate di serie su tutta la gamma. Spicca il sistema di navigazione con touchscreen da 10,25 pollici che integra la tecnologia Hyundai Bluelink e i servizi Live, con connettività Apple CarPlay e Android Auto inclusa. Tra i sistemi avanzati di assistenza alla guida (DAS) troviamo il Forward Collision Assist (FCA), il Lane Following Assist (LFA), e il Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA).

Le motorizzazioni proposte per la Hyundai Bayon 2024 includono il 1.2 MPI da 79 CV, dato a un prezzo iniziale di 21.150 euro, e le versioni 1.0 T-GDI 100 CV, anche in configurazione mild hybrid 48V, disponibili a partire da 22.800 euro. Il modello top di gamma, XClass, equipaggiato con il motore mild hybrid 1.0 T-GDI 48V 100 CV, è offerto a 27.100 euro.

Hyundai propone inoltre condizioni interessanti per l'acquisto con incentivi statali, permettendo di ottenere la nuova Bayon 1.2 MPI allestimento Xtech con un finanziamento di 129 euro al mese per 36 mesi, in caso di rottamazione e attraverso il finanziamento Hyundai Plus, con un anticipo di 2.610 euro.