Nuova legge incubo per chi guida, per fortuna non in Italia (per ora)

Il Senato della California ha approvato la proposta di legge SB 961, che richiede l'installazione di "limitatori di velocità passivi" su tutte le nuove auto prodotte o vendute nello Stato entro il 2032.

La mozione, presentata dal senatore Scott Wiener, renderebbe la California il primo stato della nazione a implementare questo requisito di sicurezza, simile a una legge dell'Unione Europea che entrerà in vigore a luglio ma che è già presente su alcune nuove auto.

"I limitatori di velocità passivi, noti anche come assistenti di velocità intelligenti passivi, avvertono i conducenti con segnali acustici e visivi quando superano il limite di velocità di oltre dieci miglia all'ora", ha spiegato l'ufficio del senatore Wiener.

Secondo il senatore Wiener, la California – e gli Stati Uniti in generale – hanno registrato un “picco spaventoso” di morti tra conducenti, pedoni e ciclisti negli ultimi anni, in particolare dall'inizio della pandemia di COVID-19. Il rapporto sulla sicurezza stradale 2023 del California Office of Traffic Safety ha evidenziato un aumento degli incidenti mortali legati alla guida sotto l'effetto di alcol e droghe, dei decessi di motociclisti e degli incidenti mortali tra adolescenti dal 2020 al 2021.

"Queste morti sono prevenibili e avvengono a causa delle scelte politiche che tollerano strade pericolose", ha dichiarato il senatore Wiener. “Le prove sono chiare: l’aumento dei livelli di velocità sta mettendo in pericolo tutti i californiani e, adottando misure prudenti per migliorare la sicurezza, possiamo salvare vite umane”.

La legge SB 961 richiederebbe che ogni veicolo passeggeri, camion e autobus prodotto o venduto in California sia dotato di "limitatori di velocità passivi" entro il 2032, con un'introduzione graduale del 50% entro il 2029.