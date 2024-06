Nuova MG HS (2025) sarà plug-in e ibrida, con un design rinnovato

A quattro anni dal lancio del SUV compatto MG HS, il marchio si prepara a rafforzare la sua presenza sul mercato con una versione aggiornata, puntando ad affermarsi ulteriormente.

La prossima generazione della MG HS è attesa per il 2025 e segnerà un passo avanti significativo per il marchio, dopo il recente debutto della nuova MG3 Hybrid + quest'anno. In un mercato dove i rivali continuano a evolversi rapidamente, MG intende mantenere il passo con le aspettative dei consumatori. Il modello attuale ha conquistato l'Europa non solo per il suo prezzo competitivo, ma anche per aver reso accessibile la tecnologia ibrida plug-in.

Il design del nuovo MG HS 2025 (qui le foto) promette di essere più sportivo ed elegante. Secondo quanto emerso in rete, sarà caratterizzato da un frontale affilato, fari sottili con un elemento decorativo integrato e una griglia anteriore imponente. Per quanto riguarda gli interni, rimangono avvolti nel mistero, ma ci si aspetta un notevole salto di qualità con un cruscotto dominato da uno schermo digitale.

Il lancio ufficiale del nuovo MG HS 2025 è previsto entro la fine dell'anno, con le prime consegne che inizieranno nel primo trimestre del 2025. La gamma motori sarà aggiornata e includerà diverse opzioni elettrificate, compresi nuovi motori ibridi plug-in con un'autonomia elettrica prevista superiore ai 52 chilometri attuali. L'inclusione della trazione integrale potrebbe rappresentare un ulteriore vantaggio competitivo per il nuovo modello, anche se al momento rimangono ancora molti dettagli da confermare.

Nessuna conferma per i prezzi ma è lecito attendere qualcosa vicino alla gamma attuale (24.700 euro), con l'obiettivo di restare estremamente competitivo, interessante e magari compatibile con gli incentivi.