Nuova Porsche Macan, ora elettrica fino a 639 cavalli

La nuovissima Porsche Macan 2024 è finalmente arrivata, segnando un momento storico per la casa automobilistica tedesca: è la prima volta che un modello della gamma diventa completamente elettrico. Macan, infatti, rappresenta la prima serie a fare il passaggio completo dalla tradizionale combustione interna al motore elettrico a batteria.

Il lancio sul mercato è previsto per la seconda metà dell'anno e, nonostante la diversa alimentatione, Macan EV è un'autentica Porsche capace di mantenere familiarità con i modelli a combustione interna.

Dimensioni

Dal punto di vista del design, la nuova Macan EV mantiene la distintiva estetica Porsche e il classico family feeling. Tuttavia, ha subito un lieve ingrandimento, adottando l'architettura Premium Platform Electric (PPE) condivisa con l'Audi Q6 e-Tron. La lunghezza ora è di 4.786 mm, 58 mm in più rispetto alla Macan attuale, mentre l'altezza è aumentata di 76,2 mm e la larghezza di 224 millimetri.

Abitacolo e funzioni

Porsche ha implementato un avanzato pacchetto tecnologico nella Macan, con tre schermi sul cruscotto: un sistema di infotainment da 10,9 pollici al centro, un'altra unità identica disponibile davanti al passeggero anteriore e un display informativo per il conducente da 12,6 pollici.

Il display delle informazioni per il conducente può includere la realtà aumentata, proiettando indicazioni stradali a una distanza di 10 metri in un'immagine equivalente a un display da 87 pollici. Per coloro che preferiscono un cruscotto più tradizionale, è disponibile una modalità minimalista nel sistema di infotainment.

Architettura

Il design presenta una linea del tetto inclinata, tipica delle coupé, simile alla Cayenne Coupé, con parafanghi ampi che nascondono la tecnologia elettrica. Ogni Macan EV è dotata di trazione integrale grazie a un motore elettrico su ciascun asse, alimentati da un pacco batterie da 100 kWh e 800 volt. Il sistema di gestione della batteria consente la ricarica DC fino a 270 kW, permettendo di aumentare la carica dal 10% all'80% in soli 21 minuti, in condizioni ideali. Il sistema di gestione della batteria può trattare la batteria da 800 volt come due batterie da 400 volt, accelerando i tempi di ricarica nelle stazioni da 400 volt.

Sistema propulsivo

La velocità è un elemento naturalmente associato sia alla Porsche che ai veicoli elettrici, e la Macan non si discosta da questa tendenza. Al momento del lancio, sarà disponibile in due versioni: Macan 4 e Macan Turbo, con l'aggiunta di altre declinazioni in futuro. La Macan 4 base eroga 407 cavalli e 650 Nm di coppia, accelerando da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi. La velocità massima è di 220 km/h. Entrambe le versioni possono trasformarsi in un crossover a trazione posteriore inviando tutta la potenza solo ai pneumatici posteriori.

Potenza Coppia Accelerazione V. Max Autonomia dichiarata Macan 4 407 CV 650 Nm 5,2 s 220 km/h 613 km Macan Turbo 639 CV 1.130 Nm 3,3 s 260 km/h 591 km

La Turbo è notevolmente più performante e produce 639 CV e 1.130 Nm di coppia; questo si traduce in una velocità massima limitata di 260 km/h e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi. Un tempo pazzesco, così ridotto e contenuto da superare anche quello della 992 GT3 che necessita di un decimo in più.

La nuova Macan è dotata di differenziale posteriore Porsche Torque Vectoring (PTV) così da garantire la massima tenuta in ogni condizione; per gli acquirenti della Macan Turbo, esiste una versione ancora più avanzata chiamata PTV Plus, che rappresenta un'evoluzione che permette al motore posteriore di agire come un differenziale. Inoltre, entrambi i modelli offrono quattro ruote sterzanti, consentendo ai pneumatici posteriori di sterzare fino a cinque gradi in entrambe le direzioni per migliorare la stabilità ad alta velocità o in curva a bassa velocità.

Le sospensioni pneumatiche sono ora di serie, quanto meno sui primi due modelli disponibili al lancio, ogni angolo è dotato di un sistema a due valvole che consente la regolazione sia della compressione che dell'estensione.

Prezzo e rivali

La nuova Porsche Macan è già disponibile e le prime consegne sono previste a partire dalla metà del 2024. I prezzi di partenza sono di 88.187 euro per la Macan 4 e di 121.242 euro per la versione Turbo.

Complice l'aumento di dimensioni, la nuova Macan si posiziona nel medesimo segmento di Tesla Model Y; quest'ultima nella variante Performance (55.990 euro) presenta su carta prestazioni ma difficilmente sarà capace di offrire la stessa dinamica di guida.