Nuove funzioni per Tesla con l'ultimo aggiornamento, tutto a portata di click

Tesla ha annunciato il rilascio del nuovo aggiornamento OTA, denominato 2024.20, che introduce una serie di miglioramenti significativi. Ancora una volta, grazie all'aggiornamento over-the-air e a portata di click, Tesla mostra la dedizione agli aggiornamenti e alla costante ricerca di miglioramenti per le loro vetture. Questa strategia non solo aggiunge valore al prodotto ma consente anche ai proprietari di modelli più anziani di godere di alcune delle ultime funzionalità disponibili sui modelli più recenti.

Una delle novità più interessanti riguarda il miglioramento dei fari Matrix LED adattivi. Questo aggiornamento promette di ottimizzare l'illuminazione in modo che segua più efficacemente le curve della strada, offrendo una visibilità superiore in condizioni di guida notturna. Inoltre, si dice che fornisca un'illuminazione più efficiente durante la guida in autostrada, garantendo una maggiore sicurezza per i conducenti su lunghe distanze.

Il nuovo aggiornamento, dovrebbe integrare migliorie per il sistema di climantizzazione soprattutto se utilizzato in modalità automatica:

When set to Auto, the AC now cools down the cabin faster & your vehicle better regulates the HV Battery temperature for enhanced Supercharger performance.