Negli ultimi anni l’industria automobilistica ha cominciato a diffondere una tecnologia di sicurezza molto importante, oggi presente su una buonissima parte delle nuove auto prodotte: si chiama AEB, Autonomous Emergency Braking, ed è il sistema che permette all’auto di frenare automaticamente in caso di collisione imminente.

L’Unione Europea ha valutato l’importanza del sistema AEB e ha deciso, già da alcuni anni, di renderlo obbligatorio su tutte le auto prodotte dal 2022 in avanti, per cui nei prossimi anni il sistema di frenata automatica di emergenza diventerà una funzione comune a tutte le auto, al pari di cinture di sicurezza e airbag.

Negli Stati Uniti però c’è chi si interroga sull’attuale validità dei test di sicurezza che permettono alle auto di ricevere le certificazioni che spesso si sentono nelle pubblicità delle auto, come le famose 5 stelle EuroNCAP: oggi circa l’85% delle auto testate dal IIHS, Insurance Institute for Highway Safety, ottiene il massimo dei voti per quanto riguarda il sistema AEB, pertanto c’è necessità di rivedere la metodologia di test per differenziare meglio i risultati e stilare una classifica delle auto che applicano meglio il sistema di frenata automatica di emergenza.

La velocità a cui si viaggia è una delle principali cause di incidenti, e oggi i sistemi AEB vengono testati a poco più di 40 km/h di velocità, mentre moltissimi paesi del mondo hanno limiti di velocità sensibilmente più alti – appena il 3% dei tamponamenti avviene in zone dove il limite è inferiore a 40 km/h.

Per questo motivo l’IIHS ha deciso di iniziare a testare i sistemi AEB in modo più severo, e lo farà inizialmente su 6 auto portate alla velocità di 72 km/h. In questo modo si potrà saggiare meglio il comportamento dell’auto in caso di improvvisa frenata, e sarà più semplice differenziare le auto in base al risultato ottenuto durante il test.

La diffusione di sistemi come l’Autonomous Emergency Braking è importantissimo per avere strade più sicure per tutti, e la decisione dell’Unione Europea di rendere il sistema obbligatorio ci permetterà di procedere molto più rapidamente verso questo risultato.