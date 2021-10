Nuovo avvistamento per il prototipo del Tesla Cybertruck

Nelle ultime ore è trapelato online un nuovo video che ci mostra il tanto atteso Tesla Cybertruck durante alcuni test; il video è stato diffuso dalla pagina Twitter @TeslaHype dopo essere stato inizialmente pubblicato dall’utente Jesse Sandoval. A giudicare dal video, che sfortunatamente è molto sgranato e breve, sembrano esserci alcune novità su questo modello di Cybertruck.

Innanzitutto si è notato, anche grazie all’occhio attento dei gestori della pagina Tesla Hype, che questo Cybertruck sembra essere dotato di specchietti laterali, e a giudicare dalla manovra che compie nel video, il tanto atteso pick-up elettrico potrebbe essere già stato dotato di un sistema sterzante sulle ruote posteriori. Quest’ultimo è un dettaglio di cui Elon Musk aveva già parlato qualche mese fa, ed è molto probabile che quello mostrato in video sia un prototipo aggiornato con le ultime modifiche tecniche definite da Tesla.

Cybertruck with side mirrors and appearing to do rear wheel steering 📷 Jesse Sandoval via @DriveTeslacahttps://t.co/Z0W6CBqTSv https://t.co/MunzMKa3bW pic.twitter.com/w4ANJnttpc — Tesla Hype (@TeslaHype) October 19, 2021

L’integrazione di specchietti laterali non sorprende, si era già accennato alla necessità di installarli, mentre il dettaglio delle ruote sterzanti al posteriore è molto interessante e potrebbe aiutare Cybertruck a competere meglio con i suoi rivali sul mercato: sì perché nel frattempo la concorrenza di Tesla non è rimasta con le mani in mano, con Rivian che ha portato sul mercato il suo modello R1T, Ford che ha svelato il suo nuovo F-150 Lightning in grado di alimentare l’impianto elettrico di una casa, e GM che ha svelato tantissimi dettagli del nuovo, pazzesco, Hummer EV 100% elettrico.

Difficile dire con certezza se il Cybertruck mostrato in video stia utilizzando uno sterzo posteriore, ma senza alcun dubbio sembra avere un’ottima manovrabilità e un raggio di sterzata molto ridotto.

Nonostante l’interesse molto alto nei confronti di questo particolare veicolo, Tesla non prevede di riuscire ad avviare la produzione prima della fine del 2022, con il 2023 che porterà la produzione ai massimi ritmi, anche grazie alle nuove fabbriche che Tesla sta aprendo in giro per il mondo.