Tesla offre uno scudo da 300$ per proteggere il suo pickup "indistruttibile"

Tesla ha lanciato due nuovi accessori per il Cybertruck, il pick-up elettrico che da poco è disponibile anche in Europa. Tra questi spicca uno scudo per il portellone posteriore, dal costo di 300 dollari.

Si tratta di un accessorio progettato specificamente per proteggere il portellone del veicolo durante il trasporto di attrezzature: in buona sostanza è un'imbottitura su misura che si aggancia al portellone, per evitare danni.

Lo scudo potrebbe rivelarsi particolarmente utile per chi trasporta regolarmente biciclette o altre attrezzature nel cassone, prevenendo i danni che potrebbero essere causati dagli urti contro il portellone.

Valido dal 16 al 17 Luglio - Risparmia su centinaia di prodotti! Non perdere il grande evento di Amazon! Scopri le ultime grandi offerte su Amazon con sconti fino al 70%! Scopri le offerte



Per installare lo scudo, è necessario inserire le sue cinghie nell'apertura del portellone quando è semiaperto: l'operazione potrebbe essere più complicata del previsto, e potrebbe richiedere l'aiuto di un'altra persona.

Jumpseat: il sedile pieghevole per il Cybertruck

Oltre allo scudo, Tesla ha introdotto anche un jumpseat da 100 dollari, un sedile pieghevole da agganciare al Cybertruck. Il portellone del veicolo può ospitare fino a tre di questi sedili, che possono essere installati anche in presenza dello scudo protettivo.

Questi sedili pieghevoli sono pensati per essere utilizzati durante eventi all'aperto, feste e picnic. Una volta terminato l'utilizzo, possono essere ripiegati e riposti facilmente.

Entrambi gli accessori sono acquistabili sullo shop online di Tesla. Anche se attualmente sono disponibili al di fuori degli Stati Uniti, è probabile che nelle prossime settimane arriveranno in Europa.