Le auto moderne sono sempre più tecnologiche e silenziose, capaci di guidare – almeno parzialmente – in autonomia e quindi diventa sempre più facile distrarsi o, nel peggiore dei casi, addormentarsi alla guida; da qualche anno le case automobilistiche hanno introdotto un sistema di monitoraggio del guidatore che, utilizzando un mix di sensori e telecamere, è in grado di capire se si sta prestando attenzione alla strada o se si è distratti o persino addormentati.

Il nome del sistema varia in base al produttore, ma a conti fatti il funzionamento è simile tra tutti, così come i limiti tecnici: alcuni utenti con occhi più piccoli della media, in particolare utenti di etnia asiatica, hanno segnalato mal funzionamenti causati da una lettura errata dei sensori, che vedono gli occhi del guidatore come se fossero parzialmente chiusi.

Xpeng P5

Negli ultimi giorni è stato il blogger cinese DerekTLM a lamentarsi di questo problema riscontrato sulla sua Xpeng: la notizia è stata riportata dalla testata cinese Shine, secondo cui il blogger si sarebbe lamentato pubblicamente sul social media Weibo.

“I miei occhi sono piccoli, ma non mi sto addormentando al volante. Noi persone con gli occhi piccoli forse non meritiamo di usare il sistema Navigation Guided Pilot?” ha scritto Derek, taggando il CEO di Xpeng. La risposta del CEO è prontamente arrivata, anche se non ha chiarito la situazione né confermato l’intenzione di risolvere il problema.

Secondo quanto afferma Shine, in Cina sarebbero circa 550.000 le auto equipaggiate con un sistema di monitoraggio dell’attenzione del conducente, e il fatto che tutti questi sistemi non siano abbastanza raffinati da distinguere l’occhio piccolo di un asiatico da un occhio chiuso di un guidatore addormentato è un grave problema di sicurezza.

Con il progressivo diffondersi di queste tecnologie, senza dubbio vedremo un miglioramento delle rilevazioni; per il momento è importante che tutti gli utenti che riscontrano malfunzionamenti li segnalino al produttore della propria auto, così che il sistema venga migliorato.