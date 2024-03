Offerta IMPERDIBILE: ottima dash cam 4K in SCONTO del 36%

Le Offerte di Primavera Amazon non si fermano, e oggi questa dash cam 4K è disponibile all'ottimo prezzo di soli 167,99€, rispetto ai 239,99€ originari, con un risparmio del 30%! Con caratteristiche all'avanguardia come la rotazione a 360°, visione notturna superiore, e memoria eMMC da 128GB integrata, è la scelta perfetta per chi cerca la massima sicurezza e qualità delle registrazioni dei propri viaggi. Non perdete l'occasione di accaparrarvi questa offerta esclusiva!

Dash cam 4K, chi dovrebbe acquistarla?

Una dash cam 4K è la compagna di viaggio ideale per coloro che desiderano una copertura video a 360° del proprio veicolo, garantendo così una guida sicura e monitorata. È particolarmente consigliata per gli automobilisti attenti alla sicurezza e desiderosi di registrare i propri viaggi, anche nelle ore notturne o in condizioni di scarsa illuminazione, grazie alla sua visione notturna superiore. Con la sua memoria eMMC da 128GB integrata, offre un'ampia capacità di registrazione e archiviazione, facendo di questo dispositivo una scelta ottimale per i lunghi viaggi o l'uso quotidiano senza la preoccupazione di esaurire lo spazio a disposizione.

La sua funzionalità di monitoraggio parcheggio AI 24H e rilevamento del movimento AI va incontro alle esigenze di coloro che richiedono una protezione continua, anche quando l'auto è parcheggiata. Queste caratteristiche rendono questa dash cam 4K una scelta strategica non solo per i conducenti regolari, ma anche per i professionisti che necessitano di un occhio vigile sul loro veicolo.

Questa dash cam 4K offre una visione completa a 360° grazie ai suoi motori passo-passo a 2 fasi, eliminando così ogni angolo morto e catturando ogni dettaglio del viaggio. Supporta monitoraggio del parcheggio con AI e rilevamento del movimento 24 ore su 24, garantendo sicurezza anche quando il veicolo è fermo. Dotata di una memoria eMMC integrata da 128GB, registra in time-lapse e in loop, assicurando che gli eventi critici siano sempre registrati. Al prezzo scontato di 167,99€ dalla tariffa originale di 239,99€, la dash cam 4K rappresenta una scelta eccellente per chi cerca una soluzione affidabile e di alta tecnologia per la sicurezza del proprio veicolo.

Vedi offerta su Amazon