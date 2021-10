Onewheel, lo skateboard elettrico che sfida le leggi della fisica

Se siete in cerca di una nuova soluzione di mobilità urbana o per il tempo libero, la compagnia californiana Future Motion potrebbe avere qualcosa di interessante per voi. Da qualche giorno infatti la compagnia ha presentato due nuovi modelli di skateboard elettrici giroscopici Onewheel: proprio come un Segway, i nuovi skateboard Onewheel dotati di una sola ruota centrale sono in grado di accelerare e frenare basandosi sul peso imposto dall’utente.

Nessuna legge fisica è stata infranta per realizzare questo prodotto, ciò nonostante, vedere dal vivo o in video qualcuno che utilizza un Onewheel è uno spettacolo che lascia a bocca aperta; da oggi, grazie agli aggiornamenti apportati da Future Motion, i Onewheel sono ancora più potenti e performanti.

Il nuovo Onewheel GT è il modello top di gamma, e ha appena ricevuto un aumento del 50% della coppia erogata dal motore elettrico rispetto al modello precedente; questo risultato è stato ottenuto grazie ad un aumento di voltaggio, che permette di migliorare le prestazioni a tutte le velocità. La potenza del Onewheel GT è di 2250W, pari a circa 3 cavalli. Grazie alla sostanziosa batteria installata, sarà possibile percorrere ben 50 km con una sola carica. A livello di design, il nuovo GT offre nuove pedane concave che migliorano il feeling di guida, una nuova maniglia rinforzata per semplificare il trasporto, e nuove luci molto più luminose delle precedenti per rendere più sicuri gli spostamenti notturni. Per i più temerari, c’è anche una gomma tassellata come optional, per portare il proprio Onewheel GT in fuoristrada. Il prezzo è di quelli che fanno girare un po’ la testa: ben 2200$.

Se siete in cerca di una soluzione un po’ più economica invece, potete puntare sul Onewheel Pint X: si tratta della versione più piccola e meno potente proposta da Future Motion, ed è in grado di percorrere 30km con una sola carica, ad una velocità massima di 30 km/h. Se preferite la comodità di trasporto e le dimensioni ridotte, il Pint X potrebbe essere una soluzione più funzionale rispetto al modello GT; anche il prezzo, fissato a 1400 $, è sensibilmente più abbordabile rispetto a quello del modello top di gamma.