Opel al Salone di Francoforte: gamma elettrificata entro il 2024

Opel ha presentato al Salone la sua roadmap per il futuro. Tra le parti più salienti la completa elettrificazione del marchio entro il 2024 e, successivamente, l'allontanamento dalla combustione interna.

Anche Opel è ospite del Salone di Francoforte, non vediamo tuttavia il debutto di nuovi modelli unici e inconfondibili: lo scopo dell’azienda è porre l’elettrificazione al centro delle sue politiche commerciali. Opel Corsa-e è stata una delle grandi novità svelate di recente dalla casa automobilistica tedesca. Parliamo della versione 100 % elettrica della celebre vettura preordinabile da alcuni mesi, che verrà consegnata all’inizio del 2020.

Il CEO di Opel Micheal Lohscheller, ha spiegato come “l’elettrificazione” sia ormai al centro dell’ “attenzione” e al primo posto nelle loro future progettazioni : Opel aspira ad avere una gamma 100% elettrica, non solo costituita da citycar come Corsa-e o dai SUV plug-in ma anche dai modelli tradizionalmente “non elettrificati”, entro il 2024. Si parla dunque di una manovra che non avrà un ritorno immediato, in luce degli investimenti a lungo termine che mostreranno la loro validità quando il mercato della mobilità elettrica e ibrida avrà conquistato quote di maggioranza nel panorama automobilistico generale.

Inizia dunque con Corsa-e il processo di elettrificazione che secondo quanto detto porterà il brand alla presentazione, nel 2024, di soli modelli EV. Al momento, l’unico modello che rappresenta questa visione produce fino a 136CV e 260 Nm di coppia, ma il futuro potrebbe avere in serbo delle sorprese, anche dal punto di vista performance. Non è da escludere che, con un allestimento in un primo momento ibrido e successivamente elettrico, le versioni OPC possano tornare.

Insieme a Opel Corsa-e, in anteprima mondiale è stata presentata Opel Grandland X plug-in Hybrid, e la nuova Astra, ora disponibile anche a 5 porte e Sports Tourer, con emissioni di CO2 inferiori a 100 g/km.