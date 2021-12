Opel Corsa-e e Mokka-e: cresce l’autonomia per i due veicoli elettrici

La casa automobilistica Opel, sembra aver aggiunto alcuni elementi grazie ai quali, alcuni modelli a batteria, quali la Corsa-e e la Mokka-e, potranno garantire una maggiore autonomia. Dunque, il Gruppo Stellantis continua a lavorare per cercare di ottimizzare le caratteristiche delle sue auto elettriche che si basano sulla piattaforma del precedente Gruppo. Quindi, se prima era stato il turno della DS 3 Crossback E-Tense e delle Peugeot e-208 ed e-2008, ora è toccato alle auto della casa automobilistica tedesca. Nello specifico ai veicoli Opel sono state apportare le stesse “modifiche”, a livello tecnico, che hanno interessato anche altri modelli elettrici di Stellantis.

Motivo per il quale, è stato necessario intervenire sull’efficienza per poter garantire una maggiore autonomia. Il marchio tedesco sembra aver affermato che l’intervento più significativo ha interessato il funzionamento dei sistemi HVAC, quindi il riscaldamento, così come la ventilazione e la climatizzazione. Tuttavia, non è mancata anche l’introduzione di una più efficiente pompa di calore. Quest’ultimo elemento sarà di serie sia sulla Opel Corsa-e che sulla Mokka-e. Inoltre, per aumentare i km di percorrenza dei veicoli, i tecnici sono intervenuti su un nuovo rapporto di trasmissione e pneumatici classe A+ da 16 pollici per la Corsa-e e da 17 pollici per la Mokka-e. Dunque, grazie a queste novità, la Corsa-e garantirà un’autonomia di 359 km e non più 337, mentre la Mokka-e avrà un’autonomia di 338 km anziché 322 km.

Tuttavia, la casa costruttrice sembra aver affermato che una maggiore ottimizzazione, da questo punto di vista, sarà molto più evidente nel corso dell’inverno, principalmente grazie alla pompa di calore più efficiente. Entrambi i veicoli del marchio Opel, sono provvisti di un singolo motore elettrico che eroga una potenza di 136 CV e non manca la batteria da 50 kWh. Ricordiamo che entro il 2024 la gamma di veicoli della casa tedesca sarà totalmente elettrificata e, a partire dal 2028, nel continente europeo Opel ha intenzione di puntare esclusivamente su modelli elettrici a batteria.