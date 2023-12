Opel Corsa e Corsa Electric 2024: caratteristiche, motori e prezzo

La transizione elettrica è sempre più vicina e la “data di scadenza” imposta dall’Unione europea avanza inesorabilmente; nell’attesa del cambio di paradigma, alcuni marchi come Opel giocano di anticipo cercando di superare la competizione con soluzioni innovative.

Opel annuncia che entro il 2028 diventerà un marchio completamente elettrico in Europa, con già 12 modelli elettrificati presenti nella gamma; nell’attesa di completare la strategia, il marchio rinnova uno dei suoi modelli più iconici proponendola con versioni ibride ed elettriche.

Stiamo parlando di Corsa, ovvero la sua soluzione più vicina all’utilizzo urbano e la vettura che è stata pioniera nella democratizzazione dei propulsori elettrici a batteria nel portfolio del marchio, contribuendo all'evoluzione verso veicoli più sostenibili.

A quattro anni dal suo debutto sul mercato, la Opel Corsa si sottopone quindi a un restyling. Il modello MY2024 presenta modifiche nel design sia esterno che interno, una gamma di tecnologie ampliata e una revisione dei motori sotto il cofano.

Esterni

Con il restyling, le dimensioni esterne della Opel Corsa rimangono invariate, con una lunghezza leggermente superiore ai 4 metri, una larghezza di circa 1,75 metri e un'altezza di 1,43 metri. La principale modifica si riscontra nel frontale, ora caratterizzato dall'Opel Vizor, una fascia nera che incorpora la griglia e il logo Opel, connettendo visivamente i due gruppi ottici che, nelle versioni di punta, presentano tecnologia a matrice di LED.

Le prese d'aria integrate nel paraurti sono state ampliate e rese più evidenti, mentre al centro del portellone posteriore, il nome "Corsa" è ora scritto per esteso. Anche il design dei cerchi è stato rivisitato, così come il colore della carrozzeria, ora disponibile in una nuova tonalità grigio grafite.

Interni

La nuova Opel Corsa presenta significativi miglioramenti nel suo design interno. I sedili vantano ora nuovi rivestimenti in tessuto, conferendo un tocco di freschezza e comfort. Sul lato tecnologico, spiccano i due schermi da 10 pollici posizionati dietro il volante e al centro della console; questi display, spinti dal nuovo Snapdragon Cockpit sviluppato da Qualcomm, si presentano come elementi esteticamente accattivanti, sebbene la loro reattività e sensibilità al tocco possano beneficiare di ulteriori perfezionamenti.

La Opel Corsa restyling non trascura l'aspetto smart, integrando un sistema di navigazione avanzato, servizi connessi e comandi vocali attivabili con il comando "Hey Opel". Da sottolineare la possibilità di aggiornamenti over-the-air e la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, anche in modalità senza fili. La presenza di retrocamera, sensori di parcheggio e tutti i sistemi ADAS per la guida assistita di livello 2 contribuiscono a rendere la Corsa un'auto completa e all'avanguardia nelle tecnologie di sicurezza e connettività.

Motori

Opel presenta l'ultima evoluzione del powertrain del Gruppo Stellantis per la Corsa Electric: un motore potenziato (long range) da 156 CV abbinato a una nuova batteria da 54 kWh. Questa combinazione consente di raggiungere un'autonomia omologata WLTP di 402 chilometri e di effettuare la ricarica in corrente continua a 100 kW. Secondo quanto affermato dalla Casa, è possibile passare dal 20 all'80% della carica in soli 30 minuti.

La gamma proposta include anche la versione con motore da 136 CV, che offre un'autonomia estesa fino a 357 chilometri. Per quanto riguarda i motori endotermici, fa il suo ingresso la soluzione mild hybrid a 48 volt per i propulsori a benzina da 100 e 136 CV, entrambi equipaggiati con cambio automatico a doppia frizione.

Più in dettaglio:

Motore / Batteria Cambio Alimentazione Potenza 1.2 litri Aut / Man (5 rapporti) Benzina 75 cv 1.2 litri Aut / Man (6 rapporti) Benzina 100 cv 50 kWh - Elettrico 136 cv 54 kWh - Elettrico 156 cv

Prezzi

Opel Corsa MY2024 è già disponibile per l'acquisto presso le concessionarie, con prezzi che partono da 19.450 euro per la versione entry level dotata del motore 1.2 benzina aspirato da 75 CV. Questa configurazione di base include cerchi in acciaio da 19 pollici, luci anteriori a LED, sensori di parcheggio posteriori, climatizzatore manuale, un monitor centrale da 5 pollici, sistema di riconoscimento della segnaletica stradale, rilevatore di stanchezza, limitatore di velocità, frenata automatica di emergenza e lane keep assist.

Per chi è interessato alla variante elettrica, la Corsa Electric è disponibile a 36.500 e 37.500 euro rispettivamente per le versioni da 136 e 156 cavalli.

Per tutte le versioni sono disponibili naturalmente formule di finanziamento; per maggiori informazioni consigliamo di verificare il sito ufficiale di Opel.