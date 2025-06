La nuova Opel Grandland AWD rappresenta il vertice tecnologico della gamma del costruttore tedesco, introducendo per la prima volta la trazione integrale elettrica su questo modello. Il sistema propulsivo si basa su una configurazione a doppio motore che eroga complessivamente 325 CV, con un'unità anteriore da 213 CV abbinata a una posteriore da 112 CV. L'energia è fornita da una batteria agli ioni di litio NMC da 73 kWh, dimensionata per garantire un'autonomia dichiarata di 501 chilometri secondo i cicli di omologazione.

Le prestazioni dinamiche del SUV elettrico si traducono in un'accelerazione da 0 a 100 km/h completata in 6,1 secondi, mentre il sistema di ricarica rapida permette di passare dal 20 all'80% della capacità in meno di 30 minuti. La gestione della potenza avviene attraverso quattro distinte modalità di guida, ciascuna ottimizzata per specifiche condizioni d'uso e preferenze del conducente.

La modalità Normal rappresenta il compromesso ideale per l'uso quotidiano, limitando la potenza disponibile a 313 CV e privilegiando il motore anteriore per l'efficienza energetica. Tuttavia, nelle fasi di accelerazione più intensa, il sistema attiva automaticamente anche l'unità posteriore per garantire le migliori prestazioni. La configurazione 4WD distribuisce invece la coppia in modo paritario tra i due assi, offrendo la massima trazione in condizioni di aderenza ridotta o guida fuoristrada.

Per gli amanti della guida sportiva, la modalità Sport mette a disposizione tutti i 325 CV del sistema, con una ripartizione della potenza del 60% sull'asse anteriore e del 40% su quello posteriore. In questa configurazione, anche sterzo e pedale dell'acceleratore adottano una taratura specifica per esaltare il coinvolgimento del guidatore.

All'opposto, la modalità Eco limita la potenza a 213 CV per massimizzare l'autonomia, mantenendo comunque la possibilità di attivare il motore posteriore in caso di necessità.

L'aspetto estetico della Grandland AWD mantiene l'identità stilistica del marchio, caratterizzata dal distintivo frontale 3D Vizor con il logo Opel illuminato al centro. I fari Intelli-LUX rappresentano un concentrato di tecnologia con oltre 50.000 punti luminosi che si adattano automaticamente alle condizioni di guida e traffico. Anche nella zona posteriore, il logo Opel beneficia dell'illuminazione LED, creando una firma luminosa riconoscibile anche al buio.

L'attenzione all'efficienza aerodinamica si manifesta attraverso una serie di soluzioni tecniche specifiche per la versione AWD. Gli inserti aggiuntivi posizionati strategicamente sia all'anteriore che al posteriore, insieme ai cerchi in lega bicolore da 20 pollici dal design esclusivo, contribuiscono a ottimizzare il flusso dell'aria attorno alla carrozzeria.

Secondo i dati ufficiali Opel, queste modifiche permettono di raggiungere un coefficiente aerodinamico di 0,278, facendo della versione AWD la più efficiente dell'intera gamma Grandland.

Il telaio della Grandland AWD riceve un trattamento specifico per gestire al meglio la potenza aggiuntiva e la trazione integrale. Gli ammortizzatori adottano una taratura dedicata, mentre molle e barra anti-rollio sono dimensionate per questa configurazione.

Anche il sistema ESC (Electronic Stability Control) viene calibrato appositamente per sfruttare al meglio le caratteristiche della trazione integrale elettrica, garantendo sicurezza e controllo in ogni condizione di guida.

L'arrivo della Grandland AWD sul mercato italiano è previsto nei prossimi mesi, anche se i prezzi ufficiali non sono ancora stati comunicati. Tuttavia, considerando che la versione a trazione anteriore da 213 CV ha un listino di circa 41.000 euro, è ragionevole aspettarsi un incremento significativo per la variante a trazione integrale.

Il posizionamento di prezzo dovrà competere con altri SUV elettrici premium che offrono prestazioni e dotazioni similari, in un segmento sempre più affollato e competitivo. La strategia Opel per l'elettrificazione trova nella Grandland AWD uno dei suoi punti di forza, combinando tecnologia avanzata, prestazioni elevate e un'autonomia che risponde alle esigenze della mobilità moderna.

L'integrazione di sistemi di controllo sofisticati con soluzioni aerodinamiche innovative dimostra come l'industria automobilistica stia evolvendo verso standard sempre più elevati di efficienza e sostenibilità, senza rinunciare al piacere di guida.