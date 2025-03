Opel Grandland: il plug-in è la vera alternativa al diesel

Durante il recente test drive, il nuovo Opel Grandland Plug-in Hybrid ha dimostrato di essere molto più di un semplice SUV elettrificato. Con la sua autonomia combinata di circa 900 chilometri, questo modello può rappresentare una credibile alternativa ai tradizionali motori diesel, offrendo efficienza, versatilità e prestazioni elevate in un pacchetto tecnologicamente avanzato.

Design elegante con tecnologia all'avanguardia

Il nuovo Grandland, prodotto in Germania, colpisce immediatamente per il suo design moderno caratterizzato dal nuovo 3D Vizor con logo Blitz illuminato al centro. Con una lunghezza di 4,65 metri, una larghezza di circa 1,93 metri e un'altezza di 1,66 metri, questo SUV risulta più grande del suo predecessore di ben 173 millimetri in lunghezza.

Durante il nostro test a Maiorca, il sistema di illuminazione Intelli-Lux HD con oltre 50.000 elementi ha dimostrato la sua efficacia nelle strade tortuose dell'isola, adattandosi perfettamente alle condizioni stradali e migliorando notevolmente la visibilità notturna.

Prestazioni che convincono

Il sistema plug-in hybrid che equipaggia il Grandland combina un motore a benzina turbo a iniezione diretta da 110 kW (150 CV) con un motore elettrico da 92 kW (125 CV), per una potenza complessiva di 143 kW (195 CV) e una coppia massima di 350 Nm.

Lungo le strade costiere di Maiorca, il Grandland ha dimostrato un'accelerazione brillante, raggiungendo i 100 km/h in soli 7,8 secondi e una velocità massima di 220 km/h. La trasmissione a doppia frizione a sette rapporti elettrificata garantisce cambi di marcia fluidi e reattivi, mentre il telaio con tecnologia Frequency Selective Damping offre un equilibrio perfetto tra comfort e dinamismo.

L'autonomia che fa la differenza

Ciò che rende questo modello una vera alternativa ai diesel è la sua straordinaria autonomia. Con una batteria da 17,9 kWh (capacità netta), il Grandland Plug-in Hybrid può percorrere fino a 87 chilometri in modalità completamente elettrica secondo il ciclo WLTP. Quando combinato con il motore a benzina, l'autonomia complessiva raggiunge i 900 chilometri, eliminando l'ansia da ricarica anche nei viaggi più lunghi.

Durante il test ho potuto sfruttare appieno questa versatilità: modalità elettrica per gli spostamenti urbani e combinata per i percorsi più lunghi, con consumi medi dichiarati di circa 0,8-0,9 litri di benzina per 100 km più 20,4-21,0 kWh di elettricità, traducendosi in emissioni di CO₂ di soli 19-21 g/km. Certo, in un contesto di utilizzo reale i valori omologati dovranno sicuramente essere rivisti. Tuttavia, per quanto ho potuto valutare, il consumo di carburante è realmente contenuto e i quasi 1.000 km di autonomia promessi non sono un miraggio.

Spazio e praticità senza compromessi

A differenza di molti veicoli elettrificati, il Grandland Plug-in Hybrid non sacrifica lo spazio interno o la capacità di carico per fare posto alla batteria. Il bagagliaio offre da 550 a 1.645 litri con i sedili posteriori abbattuti nella configurazione 40:20:40, esattamente come nelle altre versioni.

L'abitacolo è caratterizzato da un design pulito e moderno, con un display centrale da 10 o 16 pollici leggermente orientato verso il conducente e un cluster digitale completamente digitale. Durante il nostro test, abbiamo particolarmente apprezzato la funzione ergonomica Intelli-Seat, standard su tutti i sedili anteriori, che riduce la pressione sul coccige durante i lunghi tragitti.

Il Pixel Box traslucido e illuminato, che funge da caricatore wireless per smartphone, è solo una delle numerose soluzioni intelligenti che rendono il Grandland Plug-in Hybrid particolarmente pratico nell'uso quotidiano. Complessivamente, l'abitacolo offre 36 litri di vani portaoggetti, garantendo ampio spazio per tutti gli effetti personali.

L'ibrido che sfida il diesel

Il nuovo Opel Grandland Plug-in Hybrid rappresenta una valida alternativa ai tradizionali motori diesel. Con la sua autonomia complessiva di circa 900 chilometri, consumi ridotti, emissioni contenute e la possibilità di guidare in modalità completamente elettrica per gli spostamenti quotidiani, questo SUV offre il meglio di entrambi i mondi.

A differenza dei diesel, permette di accedere a zone a traffico limitato quando si viaggia in elettrico e offre prestazioni superiori grazie alla combinazione di motore termico ed elettrico. Con un prezzo di partenza di 42.000 euro, il Grandland Plug-in Hybrid si posiziona come una scelta intelligente per chi cerca un SUV versatile, efficiente e tecnologicamente avanzato, capace di adattarsi a qualsiasi esigenza di mobilità.