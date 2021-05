Opel Manta diventa elettrica: ecco GSe ElektroMOD

Opel Manta, che lo scorso anno ha compiuto 50 anni, è una famosa coupé degli anni 70 caratterizzata da linee morbide e slanciate. La casa tedesca, per celebrare l’anniversario e continuare con la transizione verso l’elettrico, ha annunciato tutti i dettagli della Opel Manta GSe ElektroMOD. Il quattro cilindri a benzina della vettura originariamente installato è stato sostituito da un motore elettrico che eroga 145 CV, rendendola non solo più potente di qualsiasi Manta in circolazione, ma anche l’auto elettrica più potente nella scuderia di Opel.

Opel Manta GSe ElektroMOD

Il pacco batteria da 31 kWh, più piccolo di quello trovato nella Corsa-E e Mokka-E, offre un’autonomia dichiarata di circa 200 km e, come le sue controparti, può essere ricaricato tramite la frenata rigenerativa, anche se è consentita una ricarica di quattro ore con il caricatore integrato da 9.0 kW. A differenza di Corsa-E, Manta Gse ElektroMOD ha il power train sull’asse posteriore abbinato ad un cambio manuale: si tratta di una scelta inusuale per il segmento ma necessaria per non modificare troppo il progetto iniziale. Stando a quanto dichiarato, i guidatori potranno utilizzare liberamente il cambio a quattro rapporti o, più semplicemente, inserire la quarta marcia e guidare in modalità automatica.

Manta è stata sottoposta ad un importante restyling che comunque strizza l’occhio alla sua versione originale; nel modello più moderno troviamo la griglia “Vizor” del marchio che incorpora uno schermo a LED, mentre i fari convenzionali, le luci dei freni e le luci di marcia diurna sono stati sostituiti con elementi a LED più nitidi. La sorprendente vernice giallo neon si abbina al nuovo design del marchio Opel ed è messa a risalto da un cofano nero in stile anni ’70. I cerchi in lega Ronal da 17 pollici sostituiscono i cerchi originali da 13 pollici e i paraurti cromati sono stati rimossi.

Opel non ha fornito indicazioni sull’intenzione di mettere la Elektromod in produzione, limitata o meno, ma potrebbe fare un trattamento simile ad altri modelli storici tra cui Nova, Firenza e GT.