Anteprima, Opel GrandLand X Hybrid4: sorprende in fuoristrada

Un Suv di segmento C, plug-in, con 300 Cv a disposizione. Le caratteristiche lascerebbero supporre la presenza dell’ennesimo veicolo rialzato pensato per l’ambiente urbano. Ovviamente, in parte ciò è vero. Opel Grandland X, però, sorprende per la versatilità dimostrata anche lontano da asfalto: la trazione integrale Hybrid4 è efficace e permette di affrontare superare ostacoli anche piuttosto complessi.

Percorso (insolito) della prova è stato il crossodromo Ciglione Malpensa di Cardano al Campo (VA). Un ambiente decisamente ostile per qualsiasi mezzo a quattro ruote. Salite limite, sterrato impegnativo, repentini cambi di direzione con scarsa aderenza, tutte insidie che Grandland X ha saputo affrontare con disinvoltura e abilità.

A portare al successo il veicolo tedesco, la sua struttura ibrida plug-in: sotto il cofano anteriore trova posto un motore 1.6 litri quattro cilindri turbo benzina da 200 Cv abbinato a due motori elettrici, uno collocato sull’asse anteriore da 110 Cv, il secondo sull’asse posteriore da 113 Cv. La potenza di sistema raggiunge la notevole soglia dei 300 Cv per 520 Nm di coppia massima. La velocità massima è di 235 km/h.

La trazione integrale, dunque, è permessa dalla presenza del secondo motore elettrico. Nessun albero di trasmissione presente, non c’è trasferimento meccanico di coppia motrice, il sofisticato sistema lavora attraverso centraline elettroniche che a seconda della necessità, permettono ai motori elettrici di intervenire, assicurando di fatto le quattro ruote motrici. La struttura elettrica è alimentata da una batteria agli ioni di litio da 13,2 kWh di capacità.

Se carico, l’accumulatore (secondo i dati del ciclo di omologazione) può garantire una percorrenza a zero emissioni vicina ai 40 km: un dato che nel corso della prova non abbiamo potuto valutare con attenzione. Una prova più lunga e dettagliata consentirà una giudizio anche su tale aspetto. Opel GrandLand X dispone di quattro modalità di guida tra cui scegliere: elettrica, ibrida, Sport e 4WD.

Quest’ultima, ottimizza l’erogazione di tutti e tre i motori, in modo da avere sempre a disposizione la migliore motricità possibile. Il complicato percorso della pista è stato superato in numerosi casi con il solo intervento dei motori elettrici: anche affrontando salite con pendenze notevoli, la sola energia elettrica è stata sufficiente per raggiungere la cima. Le auto erano equipaggiate con comuni pneumatici estivi, nonostante ciò, l’aderenza è sempre stata ottima con solo alcuni strappi quando era richiesta la massima potenza.

Se il sistema di trazione integrale convince in salita, si è dimostrato altrettanto affidabile in discesa: le sospensioni assorbono molto bene le asperità del terreno, la struttura di è dimostrata solida anche contro buche profonde e la frenata sempre incisiva con un pedale ben modulabile. Non si è mai avuta l’impressione di perdita di controllo o di pessima stabilità; una qualità tanto utile nel fuoristrada quanto (e soprattutto) su strada, territorio che rimane la destinazione di utilizzo principale per Opel GrandLand X. Convincente anche il comportamento del cambio automatico a otto rapporti.

Il sistema di intrattenimento di bordo di Opel GranLand X è il rinnovato Navi 5.0 IntelliLink su schermo da 8″: ha una logica di funzionamento abbastanza intuitiva ma le grafiche sono poche accattivanti. Da qui è possibile controllate numerosi parametri del veicolo, tra cui, in tempo reale, il flusso di energia tra i motori. Il software è compatibile con Apple Car Play e Android Auto. In conclusione, il Suv al vertice della gamma Opel ha dimostrato un inaspettato dinamismo lontano da asfalto.

La trazione integrale ibrida è efficace e assicura un’ottima motricità anche su terreni davvero impervi. Per una prova più completa, sarà necessario invece aspettare un periodo di prova più lungo. In versione ibrida plug-in Opel GrandLand X è disponibile sia con le due ruote motrici (e quindi un solo motore elettrico) per una prezzo di partenza di 43.250 euro; in versione a quattro motrici il prezzo di partenza è di 49.600 euro. Entrambi i modelli godono degli incentivi statali.