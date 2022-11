Si allarga la famiglia e-tron di Audi, partono infatti le vendite del Q8 e-tron in Italia. Dopo la presentazione ufficiale, che è coincisa col debutto del nuovo logo Audi, l’azienda ha aperto le porte agli ordini, fornendo quindi i prezzi delle varie versioni.

Il nuovo SUV viene offerto in due varianti, e per ciascuna esistono due versioni. Si può scegliere tra il Q8 e-tron e il Q8 Sportback e-tron . Per ognuna esiste la versione 50 e la 55. Tre sono invece gli allestimenti: base, Business Advanced e S line edition. Tra queste spicca la S line, facilmente distinguibile per alcuni dettagli estetici come il paraurti anteriore specifico S line, fascione posteriore con inserto S line e appendice aerodinamica allo spoiler posteriore.

Le Q8 e-tron e Q8 Sportback e-tron nella versione 50, sono equipaggiate con un doppio motore elettrico da 250kW (340 CV), alimentato da una batteria da 95 kWh. L’autonomia secondo il ciclo WLTP, può raggiungere i 491 km e fino a 505 km per la Sportback. La velocità massima è limitata a 200 km/h e per passare da 0 a 100 km/h bastano 6 secondi.

Le Q8 e-tron e Q8 Sportback e-tron nella versione 55 invece possono contare su di un doppio motore elettrico con 300 kW (408 CV) e 664 Nm di coppia. La batteria offre una capacità di 114 kWh. Per questa versione l’autonomia è di 582km, e fino a 600km per la Sportback. Anche in questo caso la velocità massima è limitata a 200km/h, mentre per raggiungere i 100km/h servono 5,6 secondi.



La tecnologia a bordo non manca. Sono presenti sistemi di sicurezza come il sistema di ausilio al parcheggio plus con visualizzazione perimetrale, avvertimento in caso di abbandono della corsia con Emergency assist, sistema di navigazione MMI plus con MMI touch response, E ancora fari Matrix led con indicatori di direzione dinamici (versioni Business Advanced e S line), cerchi in lega di alluminio da 19″, a 5 razze (da 20” per la Business Advanced e da 21” per la S line)

I prezzi partono da €79.900 per la Q8 50 e-tron in versione base, che diventano €85.900 per la versione S line. Per portarsi a casa la Q8 55 e-tron invece servono €89.900. Se si vuole il top di gamma, con la S line, serviranno €95.900.

La Q8 50 Sportback e-tron in versione base costa €82.200 e arriva a €88.200 per la versione S line. Il listino sale ancora quando si parla della Q8 55 Sportback e-tron; per la base occorreranno €92.000, che salgono fino a €98.200 per la S line.

Le versioni Business hanno un prezzo intermedio.