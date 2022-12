Il Consumer Electronics Show (CES), solitamente un evento dedicato alle ultime novità dal mondo tech, sta diventando sempre più rapidamente un evento in cui le case automobilistiche presentano novità e concept per gli anni a venire: l’ultimo esempio che abbiamo riguarda Peugeot, che ha deciso di pubblicare una breve clip e un paio di immagini grazie alle quali possiamo dare un primo sguardo ad alcuni dettagli di una nuova concept car, chiamata Inception Concept.

Il concept mostrato da Peugeot si basa su “un nuovo linguaggio [di design, ndr] che esalta un carattere felino e attraente” e sarà impreziosito da interni “rivoluzionari“, anche se al momento non ci sono immagini che ci mostrano l’abitacolo.

The future of automotive is unlike anything you’ve seen before.#PeugeotInceptionConcept Coming Jan 5th to @CES Las Vegas pic.twitter.com/M1BEDyG6Q8 — Peugeot (@Peugeot) December 15, 2022

“Peugeot Inception Concept dà inizio a una nuova era basata sui valori del trend, quali Fascino, Emozione ed Eccellenza.” ha detto Peugeot, con la pubblicazione di questi contenuti.

Dietro a una fitta coltre di linguaggio da responsabile marketing, cosa vediamo davvero in questo concept? Molto poco, a essere sinceri: possiamo individuare il nuovo logo di Peugeot e da alcune immagini possiamo ipotizzare la presenza di tanta tecnologia a bordo, dettaglio che possiamo intuire dalle foto dei gruppi ottici pubblicate dalla casa francese. Tutto questo lascia pensare a un’auto elettrica, vista anche la direzione in cui sta andando il mercato, ma al momento è troppo presto per fare questo tipo di ipotesi.

Tra le immagini diffuse ne abbiamo una che ci mostra delle luci rosse, quindi presumibilmente le luci posteriori dell’auto: questi gruppi ottici posizionati verticalmente, un dettaglio di design che ricorda uno stile classico, che inevitabilmente dovrà andare a incrociarsi con dettagli e linee moderne, più di frequente utilizzate per i veicoli elettrici.

Per scoprire tutto quello che c’è da sapere sul Peugeot Inception Concept non possiamo far altro che attendere il 5 gennaio, giorno di apertura dell’edizione 2023 del Consumer Electronics Show, che come sempre si svolgerà a Las Vegas, Nevada.