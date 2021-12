Peugeot e l’idrogeno, nasce il primo veicolo a celle a combustibile

Che l’elettrico non sia l’unica strada percorribile quale alternativa al carburante fossile non è di certo una novità e, già nei mesi scorsi, diversi produttori hanno dichiarato apertamente le loro intenzioni in merito a sistemi propulsivi alternativi. Tra di loro c’è anche Peugeot che ha presentato il primo furgone a idrogeno conosciuto con il nome di e-Expert Hydrogen, cugino del Citroen e-Dispatch Hydrogen e Opel Vivaro-e Hydrogen.

e-Expert Hydrogen, come i suoi fratelli, utilizza una batteria da 10 kWh per alimentare il motore elettrico e offre fino a 400 km di autonomia. Ha una velocità massima di 130 chilometri all’ora e un rifornimento completo richiede circa tre minuti. Il carico massimo utile è di 1.000 kg e il lo spazio a disposizione nel vano posteriore non differisce da quello offerto dalle sue controparti diesel.

La tecnologia idrogeno-elettrica consente un uso quotidiano intensivo senza la necessità di ricaricare continuativamente, un vantaggio importante per i professionisti che, in un solo giorno, devono percorrere diverse centinaia di chilometri in autostrada per poi entrare in aree urbane a emissioni limitate.

La nuova proposta si affianca alle varianti a combustione e a batteria offerte dal marchio per venire incontro alle esigenze dei propri clienti. Realizzato nel centro di ricerca e sviluppo di Stellantis a Rüsselsheim, in Germania, e-Expert Hydrogen è l’unico delle tre proposte ad essere disponibile anche con guida a destra e quindi commercializzabile in Inghilterra. Nonostante il marchio abbia abbracciato più concretamente la tecnologia dell’idrogeno, al momento, tuttavia, non son previsti veicoli ad uso privato alimentati ad idrogeno ma è più probabile che Peugeot, tramite Stellantis, aumenti l’offensiva di veicoli con alimentazione alternativa. Il primo cliente ad aver adottato l’e-Expert Hydrogen è Watea by Michelin, una consociata di Michelin che si concentra su soluzioni di mobilità green.