Peugeot svela il suo nuovo logo: debutterà sulla 308

Peugeot ha svelato il suo nuovo logo, andando a rappresentare l’undicesimo nella storia del brand. La casa automobilistica Peugeot ha dunque sorpreso i tantissimi appassionati svelando il nuovo stemma che andrà a caratterizzare il futuro e l’identità della società. Non a caso, dal 1850 la società francese ha avuto dieci loghi consecutivi e tutti caratterizzati con l’emblema del leone.

L’undicesima versione, svelata nella giornata di ieri, mostra inevitabilmente un design più elegante grazie al lavoro del Peugeot Design Lab, studio Global Brand Design del marchio del leone. L’innovazione del logo regala una nuova identità visiva a Peugeot, ponendo particolare attenzione all’eleganza e ma anche allo spirito del marchio, illuminando con orgoglio tutti i valori della società. A caratterizzarlo è anche la presenza di una scritta “Peugeot” con un carattere decisamente semplificato.

L’inedito logo, oltre alla presenza online, sarà inevitabilmente rappresentato su quasi tutto ciò che riguarda il marchio. Tuttavia, i siti dedicati ai clienti della casa automobilistica offriranno un nuovo design, più intuitivo, più semplice e più coinvolgente. Non a caso dunque il processo di vendita online darà ai clienti la possibilità di concludere le operazioni in maniera decisamente più fluida. Il nuovo logo non mancherà pertanto in tutti gli showroom Peugeot e, conseguentemente, sui materiali di marketing e sui vari canali social.

Secondo quanto diffuso, il primo veicolo a sfoggiare il nuovo logo sarà la Peugeot 308 di nuova generazione. Ricordiamo che la società produttrice ha ufficialmente dato appuntamento al 18 marzo per la presentazione della vettura, che rappresenterà la seconda grande novità del gruppo Stellantis in questo 2021, dopo il lancio della DS4 di alcuni giorni fa. La 308 debutterà con un design nuovo e più moderno, decisamente più in sintonia con quello degli ultimi modelli presentati dalla casa automobilistica francese. Se consideriamo dunque che la sua commercializzazione prenderà il via da maggio 2021, non dovremo attendere molto tempo per vedere il primo veicolo che accoglie sulla sua calandra il nuovo logo del Leone.