Era il 1972, quando Pininfarina inaugurò a Grugliasco, in provincia di Torino, la prima galleria del vento in Italia in grado di ospitare al suo interno auto in scala 1:1 per i test aerodinamici; all’epoca era una tecnologia molto rara, e quella italiana era una delle 7 gallerie del vento esistenti al mondo.

Oggi Pininfarina festeggia i 50 anni da quello storico avvenimento, e lo ha fatto dando vita a una tavola rotonda intitolata “Aerodinamica e sostenibilità, dalle auto elettriche agli edifici“: Pininfarina è infatti convinta che si debbano esplorare le possibilità aerodinamiche anche in altri ambiti, e non solo in quello automobilistico – ecco quindi che ci si ritrova a parlare di aerodinamica per treni ad alta velocità, yatch, palazzi, infrastrutture eoliche, attrezzature sportive e tanto altro ancora.

Grazie a questo evento la Galleria del vento di Pininfarina è diventata un vero e proprio punto nevralgico per quanto riguarda le discussioni sul futuro, al quale bisogna guardare in un’ottica di costante miglioramento e innovazione tecnica.

In occasione dell’evento si è espresso il presidente Paolo Pininfarina: “Sono molto orgoglioso e anche commosso di poter celebrare insieme a voi qualcosa che è nato dal genio di mio padre. Senza dubbio Pininfarina ha una vera passione per l’aerodinamica. Ed è una passione nata ben più di 50 anni fa, molto prima che mio padre decidesse di costruire questa struttura. Tutto è iniziato con mio nonno Pinin, il cui intuito visionario nell’aerodinamica è esemplificato sin dalla Lancia Aprilia Aerodinamica prodotta nel 1936”.

Tra le vetture più interessanti e famose nate anche grazie alla galleria del vento di Pininfarina abbiamo diversi modelli Ferrari dedicati ai campionati di Formula 1, diversi modelli Lancia e diverse vetture turismo che tra la fine degli anni 70 e l’inizio degli anni 80 hanno dominato i propri campionati; BMW invece può vantare un sviluppo in galleria del vento per una delle sue moto più iconiche, la BMW R 100 RS, la cui carenatura è stata studiata proprio grazie alla galleria del vento di Pininfarina.