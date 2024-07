Pirelli Cyber Tyre sono i nuovi pneumatici Bluetooth in grado di "parlare" con l'auto

Il Festival of Speed di Goodwood, evento prestigioso nel calendario internazionale, è la vetrina per il debutto dei nuovi pneumatici della casa milanese, dotati della tecnologia innovativa Cyber Tyre.

Le gomme, equipaggiate con sensori all'interno del battistrada, comunicano tramite Bluetooth con la centralina elettronica del veicolo. Questo scambio continuo di informazioni migliora la stabilità e le prestazioni complessive, beneficiando sistemi come ABS, ESP e controllo di trazione. Horacio Pagani, fondatore dell'omonima azienda automobilistica emiliana, ha assistito all'esposizione dei pneumatici Pirelli P Zero Corsa, P Zero Trofeo Rs e P Zero Winter, sviluppati esclusivamente per la sua ultima hypercar.

Oltre alla tecnologia orientata alle prestazioni, Pirelli pone un forte accento sulla sostenibilità. L'impresa ha annunciato l'impegno di adottare gomma naturale certificata dal Forest Stewardship Council (FSC) in tutte le sue fabbriche europee entro il 2026. Questo passo fa parte di un progetto più ampio per assicurare che le piantagioni di gomma siano gestite in modo sostenibile, proteggendo la biodiversità e supportando le comunità locali.

Il cammino verso la sostenibilità include anche una collaborazione con Jaguar Land Rover. Pirelli fornirà al produttore britannico pneumatici fabbricati con materiali derivati da fonti forestali certificate FSC, che verranno implementati su una vasta gamma di veicoli di lusso del marchio. Per quanto concerne il settore sportivo, la casa milanese ha integrato questa nuova componente sia nel campionato di Formula 1 del 2024 che nel mondo del ciclismo con il nuovo P Zero Race RS2.