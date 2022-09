Polestar 3, nuovo SUV della casa automobilistica svedese, sarà presentato ufficialmente tra soli pochi giorni nella città di Copenhagen: a dare la conferma è la stessa casa costruttrice che ha anche condiviso un nuovo teaser anticipando alcuni dettagli del suo nuovo veicolo. Il nuovo SUV a zero emissioni sarà prodotto negli Stati Uniti e in Cina, con i primi esemplari che usciranno dagli stabilimenti a inizio 2023.

In attesa del 12 ottobre, giorno in cui Polestar svelerà ufficialmente il nuovo SUV, il nuovo teaser diffuso ci mostra la parte posteriore della vettura, in cui non passano inosservati i gruppi ottici uniti da una lunga barra luminosa a LED. Nessuna anticipazione, invece, per quanto riguarda gli interni.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche sappiamo invece che la versione di lancio della Polestar 3 avrà un powertrain con doppio motore elettrico posteriore e un sistema a doppia frizione. Tuttavia, la disponibilità del Performance Pack opzionale permetterà al veicolo elettrico di avere 517 CV (380 kW) di potenza e 910 Nm di coppia massima.

La Polestar 3 sarà in grado di trasformarsi in una sportiva agile e dinamica in un batter d’occhio sfruttando il basso centro di gravità e l’elevata stabilità.

Non a caso, la presenza di sospensioni pneumatiche adattive a doppia camera e degli ammortizzatori attivi di serie permetteranno alla Polestar 3 di passare da una modalità di guida confortevole a una più sportiva per adattarsi alle condizioni stradali.

Congiuntamente alla nuova piattaforma EV, sviluppata e condivisa con Volvo Cars, il nuovo SUV a emissioni zero si contraddistinguerà per la presenza di innovative componenti high-tech, come il core computing centralizzato di NVIDIA e differenti sistemi di sicurezza avanzati marchiati Volvo Cars e da alcuni partner del settore.

Ricordiamo che dopo la versione di lancio, il listino andrà ad arricchirsi con altre versioni che punteranno su un’autonomia ottimizzata. Nonostante la casa automobilistica svedese non abbia ancora rilasciato informazioni ufficiali sull’autonomia, quest’ultima dovrebbe aggirarsi intorno ai 600 km. Appuntamento al 12 ottobre!