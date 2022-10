Polestar è un produttore automobilistico svedese fondato da Volvo nel lontano 1996, oggi specializzato in auto elettriche: dopo i primi esemplari atti a sondare il mercato e a fare un po’ della cosiddetta brand awareness, oggi Polestar si prepara a sbarcare anche in Italia con Polestar 2 e presenta il potentissimo SUV Polestar 3, la cui dotazione darà del filo da torcere a molte rivali.

A differenza di Polestar 2, che nacque sulla base di una piattaforma progettata per veicoli endotermici, Polestar 3 è stata costruita interamente per essere solo e soltanto un’auto elettrica: questa piattaforma sarà utilizzata anche sui futuri veicoli elettrici di Volvo, ed è progettata per ospitare 2 motori elettrici e una batteria dalle dimensioni corpose, dando vita quindi a una versione “Long Range“, quella che Polestar ha scelto come versione di lancio.

Su ogni asse dell’auto troviamo un motore elettrico, per un totale di 360 kW e 840 Nm di coppia totali: per chi ancora non fosse avvezzo alla conversione, 360 kW sono circa 490 cavalli, una potenza che solo pochi anni fa era riservata alle supercar – grazie al Performance Pack si può salire fino a 517 cavalli e 910 Nm di coppia ma.. servono davvero? Con un peso di 2.5 tonnellate, la Polestar 3 è in grado di scattare da 0 a 100 in 5 secondi netti.

La batteria installata è da 111 kWh di cui 107 effettivamente sfruttabili, mentre l’architettura a 400V permette la ricarica rapida in corrente continua a 250 kW; tutto questo si traduce in un ciclo WLTP di 610 km nella configurazione “base” da 489 cavalli – staremo a vedere poi se questo dato si tradurrà bene nel mondo reale, dove il piede di chi si trova al posto di guida è sempre una variabile impossibile da calcolare.

Le dimensioni sono imponenti, ma ben mascherate dal design morbido e senza troppi fronzoli, come vuole anche lo stile del momento per le auto elettriche: siamo davanti a un SUV da 4.90 metri di lunghezza, 2.12 metri di larghezza, 1.61m di altezza e con un passo di 2.99 metri. L’aerodinamica non può mancare su un mezzo elettrico, e Polestar 3 non si fa certo trovare impreparata: la linea che corre tra cofano, parabrezza, tetto in vetro e spoiler posteriore è sinuosa, mentre la vista posteriore mette in evidenza come la parte alta della cabina vada a stringersi nel finale – in corrispondenza dei fari posteriori – così da convogliare meglio il flusso dell’aria.

Ci spostiamo ora all’interno, dove ovviamente troviamo un tripudio di tecnologia: Polestar si è affidata a NVIDIA DRIVE per la gestione di tutto il suo software di sicurezza e di infotainment, sfruttando anche vari sensori e telecamere.

Il display verticale posto al centro dell’abitacolo misura 14.5″ e in questo caso può vantare le tecnologie Qualcomm Digital Chassis di cui a lungo vi abbiamo parlato dopo aver partecipato alla conferenza stampa di presentazione a New York qualche settimana fa, e questo permetterà a Polestar di raffinare in modo minuzioso il software della sua auto. Non può mancare anche Android Automotive, già visto su Polestar 2 e sulla Volvo XC40 Recharge che tanto abbiamo apprezzato durante la nostra prova.

Visto il prezzo di partenza di 90.000 €, il resto della dotazione non può che essere da prima della classe: sospensioni ad aria, sistema di illuminazione a LED interno ed esterno, cerchi in lega da 21″ e il già citato tetto panoramico in vetro. Tra gli optional più interessanti ci sono sicuramente il Pilot Pack, che integra un sistema LiDAR per la guida autonoma e il Performance Pack che oltre ad aumentare leggermente la potenza porta i cerchi al diametro di 22″ e migliora la taratura delle sospensioni.

Polestar 3 verrà prodotto in Cina, nel polo produttivo di Chengdu da metà 2023 in avanti, mentre nel 2024 prenderà vita anche la catena di assemblaggio statunitense, a Ridgeville in South Carolina.

Polestar 2

In Italia potremo già vedere le prime Polestar 2 a partire dalla fine del mese di novembre 2022, tenete gli occhi aperti!