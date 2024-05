Polestar rinomina le sue elettriche e si chiameranno come gli iPhone

Polestar sta adottando una nuova struttura di denominazione cronologica che cambierà con ogni modello successivo, in modo simile a come Apple rinomina il suo iPhone ogni anno. Ai microfoni di Auto Express, un rappresentante dell'azienda ha confermato il nuovo schema, indicando che la Polestar 2 verrà sostituita dalla Polestar 7, mettendo così in pratica la nuova struttura.

Questo cambiamento avviene mentre l'azienda lancia i suoi nuovi veicoli elettrici Polestar 3 e Polestar 4, che portano il numero di modelli in vendita a tre, con altri in arrivo. Finora, Polestar ha utilizzato una numerazione sequenziale per i suoi modelli, quindi sarà interessante vedere come funzionerà questo nuovo sistema e se potrebbe creare confusione per i consumatori.

Poco più di un mese fa, Polestar ha annunciato che la Polestar 2 si sarebbe trasformata in Polestar 7. Questo cambiamento sarà accompagnato da una sorprendente riprogettazione che vedrà un notevole aumento delle prestazioni e una riduzione dei tempi di ricarica, grazie all'adozione della Sustainable Experience Architecture (SEA) di Geely.

Seguendo questa logica di denominazione, ci aspettiamo che le nuove generazioni della Polestar 3 diventino Polestar 8 e le nuove generazioni della Polestar 4 diventino Polestar 9. Tuttavia, dopo alcune generazioni, il sistema potrebbe diventare un po' confuso. Cosa succederà quando verrà introdotta una nuova classe di veicoli? Il sistema funziona per l'iPhone perché esiste un solo modello in diverse dimensioni, ma potrebbe essere difficile applicare la stessa formula a una gamma più ampia di prodotti.

Inoltre, la Polestar 4 ha un numero più alto della Polestar 3, ma tecnicamente si posiziona tra la Polestar 3 e la Polestar 2 in termini di dimensioni. Insomma, il sistema non ci appare ancora chiarissimo, nelle prossime settimane siamo sicuri verrano condivise nuove informazioni in merito.