Porsche Taycan: da 0 a 90 miglia orarie sulla USS Hornet

In California sulla portaerei USS Hornet, la nuova Porsche Taycan ha messo in mostra le doti di una sportiva 100% elettrica straordinaria.

La Porsche Taycan, a poche ore dalla presentazione ufficiale, non smette di stupire grazie alle sue impressionanti potenzialità. La casa automobilistica di Stoccarda è impegnata a promuovere e mettere in luce nel migliore dei modi le potenzialità della prima auto elettrica del marchio. Proprio a tal proposito l’azienda della Porsche ha divulgato un video nel quale si può assistere alle strabilianti prestazioni di cui è capace la nuova Taycan.

Prima di essere presentata al Salone di Francoforte, l’auto è stata protagonista in California sulla portaerei USS Hornet dove la Porsche Taycan ha messo in mostra le doti di una sportiva 100% elettrica straordinaria. Quello che più caratterizza l’auto elettrica dell’azienda di Stoccarda è la potente accelerazione. Infatti, in California, la nuova Taycan è stata in grado di raggiungere una velocità pari a 145 km/h (90 miglia orarie) nonostante lo spazio limitato della portaerei USS Hornet.

Dunque, la nuova auto 100% elettrica ha svolto la prova di scatto in uno spazio di soli 269,91 metri. L’ottimo risultato ottenuto è stato possibile grazie ad alcuni elementi che equipaggiano la Porsche Taycan, infatti le 90 miglia orarie sono state raggiunte grazie alla potenza dei propulsori a batteria. Inoltre, l’impianto frenante e la trazione integrale insieme al Launch Control creano un connubio perfetto per un’auto come la Taycan.

La prova è stata svolta nei migliori dei modi grazie anche alla bravura del pilota, Shea Holbrook, riuscendo ad effettuare la franata soli 30 metri prima della fine del ponte. Ovviamente il percorso, trattandosi di una portaerei, era molto difficoltoso, soprattutto a causa della presenza di sconnessioni sull’asfalto. Insomma, il pilota è riuscito ad effettuare uno scatto da fermo raggiungendo una velocità 145 km/h in soli 128,62 metri. La prova della nuova Porsche Taycan si è conclusa in appena 10,7 secondi.

Per la nuova auto elettrica marchiata Porsche si profila un grande successo, non ci resta che scoprire tutte le sue caratteristiche che verranno svelate nel corso del tanto atteso Salone di Francoforte 2019.