Precisiamo subito: ovviamente non è stato effettuato alcun effettivo cambio d’olio, ma semplicemente sono stati adddebitati strani e curiosi costi in occasione di un tagliando. I veicoli elettrici sono noti per essere più economici a livello di manutenzione regolare e meno complicati da mantenere in quanto presentano una meccanica semplificata rispetto alle proposte endotermiche. Mentre nelle auto a combustione interna sono presenti numerosi ingranaggi, cinghie, cilindri, molle e altri componenti (parti mobili soggette a usura) che richiedono una verifica regolare per garantire un funzionamento corretto, nelle elettriche non è presente praticamente niente di tutto questo.

Con questa premessa, non è difficile immaginare lo stupore dell’ignaro proprietario di una Mercedes-Benz EQA (la versione elettrica della GLA) che si è visto addebitare, in occasione di un intervento di manutenzione, il costo di sostituzione dell’olio e del relativo filtro dell’olio. Ovviamente, i veicoli completamente elettrici non hanno bisogno di cambiare l’olio motore o il filtro dell’olio in quanto non hanno un motore a combustione.

Secondo quanto riferito, l’avvenimento è avvenuto a Melbourne, in Australia, dove il proprietario ha portato la sua Mercedes-Benz EQA 250 alla concessionaria 3 Point Motors per un intervento di routine costato quasi 500 dollari. Successivamente alla condivisione sui social media, la concessionaria è intervenuta confermando che si trattasse di un semplice errore di fatturazione: nessun cambio olio è ovviamente avvenuto, tuttavia il prezzo dell’intevento di manutenzione era corretto.

La concessionaria si è scusata e ha tentato di emettere immediatamente la fattura corretta, ma il conducente ha dichiarato di non volere una fattura rettificata; nonostante questo piccolo screzio, alla fine tutto si è risolto negi migliori dei modi senza ulteriori complicanze.