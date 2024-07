Prezzo medio auto, si sfiorano i 29mila euro: prima del Covid sotto i 20mila

Il prezzo delle auto nuove in Italia continua a salire inesorabilmente, una tendenza iniziata anni fa e cresciuta quasi esponezialmente dalla pandemia di COVID-19. Secondo il Centro Studi Fleet&Mobility, nel 2023 gli italiani hanno speso complessivamente 46 miliardi di euro per acquistare nuove vetture.

Questa cifra rappresenta un aumento del 22,3% rispetto al 2022, attribuibile non solo a un incremento delle immatricolazioni (1,6 milioni contro 1,3 milioni), ma anche ai listini sempre più elevati. Due anni fa, la spesa per le auto nuove era di 37,6 miliardi di euro, e nemmeno nel 2007, anno record con 2,5 milioni di auto immatricolate, si era raggiunta la cifra dello scorso anno.

Ma quanto costa oggi mediamente una vettura nuova? Il prezzo medio si attesta sui 28.800 euro, avvicinandosi quindi alla soglia dei 29.000 euro che probabilmente sarà raggiunta entro la fine del 2024. Nel 2022, il prezzo medio era leggermente inferiore ma il vero divario è nato nel periodo pre-COVID quando la media era vicina ai 20.000 euro.

Ma perché questo aumento vertiginoso? Oltre all'inflazione e alle possibili speculazioni, le auto sono diventate sempre più tecnologiche, con l'obbligo di dotazioni di sicurezza avanzate come gli ADAS. Inoltre, le auto elettriche, che costano in media il 25% in più rispetto a quelle a benzina, contribuiscono a mantenere alti i listini. Infine, l'eliminazione progressiva di auto di segmento A (come city e minicar) ha modificato la media di prezzo in maniera esponenziale.