Prima Bentley 100% elettrica, l’incredibile SUV debutterà nel 2025

Un momento molto importante, per la casa automobilistica britannica, è stato segnato dall’arrivo della Bentayga ibrida plug-in, esattamente nel 2019. L’azienda della B alata, ora, sembra essere pronta a sviluppare quella che sarà la prima Bentley 100% elettrica. Grazie ad una recente intervista rilasciata dall’amministratore delegato di Bentley Adrian Hallmark, è stato possibile capire meglio quali saranno le prossime mosse dell’azienda automobilistica britannica. Una delle informazioni che sicuramente suscitano maggiore interesse, riguarda il fatto che il primo veicolo del marchio Bentley 100% elettrico si baserà sulla piattaforma Artemis del Gruppo Volkswagen. Inoltre, l’arrivo di questo nuovo veicolo – che sarà un SUV – darà il via al piano secondo il quale Bentley sarà in grado di offrire una intera gamma di veicoli ad emissioni zero entro il 2030. Dunque, nello specifico, il CEO della casa britannica avrebbe affermato:

Nell’ottica di elettrificare la gamma, stiamo aumentando la nostra sinergia con Audi. Il legame con Audi per noi rappresenta un’opportunità per arrivare velocemente al nostro obiettivo.

Il SUV a zero emissioni del marchio Bentley è atteso per il 2025 e, a riguardo, Adrian Hallmark sembra aver dichiarato che:

È una data ragionevole, siamo ancora preoccupati dal peso che potrebbe avere il modello. Tuttavia, stiamo vedendo un rapido sviluppo nella tecnologia delle batterie e confidiamo di riuscire a produrre un modello leggero e aerodinamico. I motori elettrici sono la scelta giusta per Bentley: silenziosi, con tanta potenza e dotati di prestazioni eccellenti.

È evidente che, per l’azienda automobilistica della B alata, il 2025 segnerà un traguardo molto importante che – in ogni caso – rappresenterà un nuovo punto di partenza. Tra i progetti futuri, è previsto il lancio sul mercato – entro i prossimi 4 anni – delle versioni ibride plug-in di due veicoli quali Flying Spur e Continental GT. Così facendo, la casa britannica avrà modo di incrementare la gamma dei vicoli elettrificati, in attesa del debutto del tanto atteso SUV 100% elettrico.